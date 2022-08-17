4.1 مليون مسافر عبر مطار الملكة علياء حتى تموز

استقبل مطار الملكة علياء الدولي 4,196,804 مسافرين قادمين ومغادرين منذ مطلع العام وحتى تموز الماضي، بارتفاع نسبته 126.2 بالمئة، مقارنة بالعام الماضي.

وأظهرت أرقام السفر الصادرة عن مجموعة المطار الدولي اليوم الأربعاء، تسجيل حركة الطائرات 38904 حركات، بزيادة نسبتها 89.1 بالمئة، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

ووصلت حركة الشحن الجوي، إلى 34371 طنا مسجّلة أرقاما أعلى من المحققة في نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 16.7 بالمئة. بترا