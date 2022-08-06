4.159 مليار دينار صادرات صناعة عمان

واصلت صادرات غرفة صناعة عمان رحلة صعودها، لتزيد بنسبة 57 بالمئة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وحسب معطيات إحصائية لصناعة عمان وصلت (بترا)، ارتفعت صادرات الغرفة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى 4.159 مليار دينار، مقابل 2.656 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت غالبية القطاعات الصناعية ارتفاعا بصادراتها خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، باستثناء الصناعات العلاجية واللوازم الطبية، إذ تراجعت بنسبة 9 بالمئة، لتسجل 300 مليون، مقارنة مع 330 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتشير المعطيات الإحصائية، إلى أن صادرات صناعة عمان، ما زالت تواصل حركة صعودها اللافتة التي سجلتها منذ بداية العام الحالي، محققة معها نسب زيادة غير مسبوقة.

وتظهر الأرقام، قدرة الصناعة الأردنية على تجاوز الصعوبات والمنافسة بالأسواق التصديرية نظرا لجودتها العالية، ما يتطلب توفير المزيد من الممكنات للمصنعين بما يمكنهم من زيادة الإنتاج والتوسع بالأعمال التي تولد المزيد من فرص العمل.

وتصل صادرات منتجات الصناعة الأردنية المنتشرة بغالبية مناطق المملكة إلى أكثر من 142 سوقا حول العالم جراء تصدير 1400 سلعة متنوعة.

وتلعب الصناعة التي تشغل اليوم 254 ألف عامل وعاملة، دورا محوريا بالميزان التجاري للمملكة، وتسهم بما نسبته 93 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، بقيمة تصل إلى 5 مليارات دينار سنويا، فيما يبلغ حجم الاستثمار بالقطاع 15 مليار دينار.

واستحوذت الهند والولايات المتحدة الأميركية والسعودية والعراق، على أكثر من نصف صادرات غرفة صناعة عمان خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي مسجلة ما قيمته 2.199 مليار دينار.

وحسب المعطيات الإحصائية، ارتفعت صادرات الغرفة إلى الهند بالأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى 888 مليونا، مقابل 432 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 105 بالمئة، جعلتها بمقدمة الدول العربية والأجنبية الأكثر استقبالا لصادرات صناعة عمان.

وارتفعت صادرات الغرفة للولايات المتحدة الأميركية خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى 560 مليونا، مقابل 525 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 7 بالمئة.

وأظهرت المعطيات الإحصائية أن صادرات صناعة عمان زادت خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي إلى السعودية، بنسبة 25 بالمئة، لتصل إلى نحو 418 مليونا، مقابل 335 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات صادرات صناعة عمان إلى العراق بالأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، إلى 333 مليونا مقابل 293 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة 14 بالمئة.

وسجلت صادرات الغرفة إلى سوريا زيادة، خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي نسبتها 33 بالمئة، لتصل إلى 66 مليونا مقارنة مع 50 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفعت صادرات صناعة عمان كذلك إلى الشقيقة فلسطين بنسبة 35 بالمئة، لتبلغ نحو 97 مليونا خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، مقارنة مع 72 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

وتوزعت صادرات الغرفة خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.409 مليار دينار، والكيماوية ومستحضرات التجميل 893 مليونا، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات 526 مليون دينار.

وبلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية 391 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 300 مليون، والجلدية والمحيكات 255 مليون دينار.

وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي على قطاعات: صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة 171 مليونا، والبلاستيكية والمطاطية 147 مليونا، والإنشائية 53 مليونا، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة نحو 13 مليون دينار.

يشار إلى أن غرفة صناعة عمان التي تأسست عام 1962 وتضم في عضويتها حاليا 8600 منشأة صناعية، وتشغل 159 ألف عامل وعاملة برأسمال يصل لنحو 5 مليارات دينار.

سيف الدين صوالحة (بترا)