4.2 مليون دينار التداول في البورصة الأسبوع الماضي

عمان -الغد – ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي إلى 1824.13 نقطة بزيادة نسبتها 0.49 %.

وبلغ حجم التداول الإجمالي نحو 4.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.2 مليون سهم، نفذت من خلال 1،462 عقداً.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة الأسبوع الماضي والبالغ عددها 104 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 67 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و11 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

أما على مستوى القطاعي، فقد ارتفع الرقم القياسي قطاع الصناعة بنسبة 0.93 %، وارتفع الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.92 %، وارتفع الرقم القياسي القطاع المالي بنسبة 0.19 %.

أما بالنسبة للقطاعات الفرعية ، فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الخدمات الماليه المتنوعة، التكنولوجيا والإتصالات، الطاقة والمنافع، الأدويه والصناعات الطبيه، العقارات، الصناعات الكهربائيه، التبغ والسجائر، التأمين، صناعات الملابس والجلود والنسيج، النقل، الأغذية والمشروبات، الصناعات الكيماويه، الخدمات التعليميه، الصناعات الهندسية والانشائيه 1.80 %، 1.78 %، 1.77 %،

1.73 %، 1.71 %، 1.63 %، 1.61 %، 1.36 %، 1.25 %، 1.23 %، 1.11 %،

0.62 %، 0.60 %، 0.01 % على التوالي. في حين انخفض الرقم القياسي لقطاع الفنادق والسياحة، الخدمات التجاريه، الخدمات الصحيه، البنوك، الصناعات الاستخراجية والتعدينية 1.08 %، 0.24 %، 0.21 %، 0.10 %، 0.03 % على التوالي.

وبالنسبة للشركات الخمس الأكثر ارتفاعاً في أسعار أسهمها فهي العربية الدولية للفنادق بنسبة 7.14 %، العالمية الحديثة للزيوت النباتية بنسبة 7.07 %، كهرباء محافظة اربد بنسبة

6.36 %، التجمعات الاستثمارية المتخصصة بنسبة 6.00 %، والعالمية للوساطة والأسواق المالية بنسبة 5.56 %. أما الشركات الخمس الأكثر انخفاضاً في أسعار أسهمها فهي زارة للاستثمار القابضة بنسبة 4.92 %، المتكاملة للتأجير التمويلي بنسبة 4.69 %، العربية لصناعة الالمنيوم/ارال بنسبة 4.19 %، العربية للصناعات الكهربائية بنسبة 3.03 %، ومجموعة أوفتك القابضة بنسبة 2.86 %.