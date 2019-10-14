أخبار محليةاقتصادالسلايدر الرئيسي

4.4 مليار دولار الدخل السياحي للمملكة لنهاية أيلول

منذ 22 دقيقة
العلم الأردني .علم

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمان – ارتفعت عائدات المملكة من الدخل السياحي بنسبة 9 بالمئة لنهاية ايلول من العام الحالي لتصل 4ر4 مليار دولار.
وقال البنك المركزي الأردني: إن عائدات المملكة من الدخل السياحي ارتفعت بسبب زيادة عدد السياح الكلي بنسبة 7 بالمئة بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018 ليبلغ 4 ملايين و107 آلاف سائح تقريبا.
وبلغ الدخل السياحي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 4ر4 مليار دولار نحو 1ر3 مليار دينار مقارنة مع نحو 4 مليارات دولار للفترة نفسها من 2018.
وعلى المستوى الشهري، أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع عائدات المملكة من الدخل السياحي لشهر أيلول الماضي لتصل الى 9ر486 مليون دولار (2ر345 مليون دينار)، أو ما نسبته 7ر7 بالمئة مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2018 نتيجة لارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 7ر6 بالمئة. -(بترا)

مقالات ذات صلة

وقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن الأسير مرعي

منذ 7 دقائق

تخفيض رسوم التسجيل وممارسة الأنشطة الاقتصادية في العقبة

منذ 50 دقيقة

الملك: أولويتنا النهوض بالوضع الاقتصادي وتأمين فرص عمل لأبنائنا وبناتنا (فيديو وصور)

منذ 54 دقيقة

الزميل الرواشدة يفوز بجائزة أفضل تحقيق استقصائي بيئي على مستوى الأردن

منذ 59 دقيقة

السوق مغلق المؤشر 1824.33 0.35%

إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock