4.4 مليار دولار الدخل السياحي للمملكة لنهاية أيلول

عمان – ارتفعت عائدات المملكة من الدخل السياحي بنسبة 9 بالمئة لنهاية ايلول من العام الحالي لتصل 4ر4 مليار دولار.

وقال البنك المركزي الأردني: إن عائدات المملكة من الدخل السياحي ارتفعت بسبب زيادة عدد السياح الكلي بنسبة 7 بالمئة بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018 ليبلغ 4 ملايين و107 آلاف سائح تقريبا.

وبلغ الدخل السياحي حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 4ر4 مليار دولار نحو 1ر3 مليار دينار مقارنة مع نحو 4 مليارات دولار للفترة نفسها من 2018.

وعلى المستوى الشهري، أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي ارتفاع عائدات المملكة من الدخل السياحي لشهر أيلول الماضي لتصل الى 9ر486 مليون دولار (2ر345 مليون دينار)، أو ما نسبته 7ر7 بالمئة مقارنة مع الشهر المماثل من عام 2018 نتيجة لارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 7ر6 بالمئة. -(بترا)