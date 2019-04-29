4.5 مليون دينار صافي أرباح “INVESTBANK” في الربع الأول

عمان- الغد– أعلن “INVESTBANK” (البنك الاستثماري)، أمس، عن ارتفاع صافي أرباحه في الربع الأول من العام الحالي ليبلغ 4.5 ملايين دينار، مقابل 3.0 ملايين دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات المالية، بلغ إجمالي ربح “INVESTBANK” قبل الضريبة خلال الربع الأول قرابة 6.0 ملايين دينار، مقابل 4.3 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتمكن “INVESTBANK” من تحقيق نتائج مالية إيجابية في معظم مؤشراته؛ حيث ارتفع مجموع موجوداته خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بنسبة 4 % ليصل إلى 1.2 مليار دينار، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7 % لتبلغ 799 مليون دينار، كما ارتفعت مجموع حقوق الملكية بنسبة 3 % لتصل إلى 184 مليون دينار.

وفي تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة “INVESTBANK” بشر جردانة: “واصل البنك ترسيخ مكانته كمؤسسة مالية رائدة في القطاع المصرفي الأردني والبناء على النجاحات التي حققها طيلة السنوات الماضية، من خلال تقديمه خدمات مصرفية مبتكرة تلبي احتياجات وتطلعات المؤسسات والأفراد على حد سواء”.

ووفقاً لجردانة، تمكن “INVESTBANK” من جني ثمار استراتيجيته القائمة على التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الخدمات المصرفية الإلكترونية، والتي تسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للعملاء، وما يرافقها من بنية تحتية إلكترونية لتوفر مستويات آمنة من التعاملات الإلكترونية، مشدداً على استمرارية البنك في تعزيز ربحيته من خلال تبنيه استراتيجية مستقبلية، تستهدف الشركات المتوسطة والصغيرة من خلال البنك وشركاته التابعة لتشكل بيئة مصرفية تكاملية تلبي الاحتياجات المصرفية التمويلية والائتمانية للعملاء.

وأكد جردانة أن “INVESTBANK” ما يزال يحتفظ بنظرة تفاؤلية تجاه نمو الاقتصاد المحلي في ظل الجهود الحكومية المتواصلة لدفع النمو الاقتصادي قدماً.

يشار إلى أن “INVESTBANK” حقق أرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 16 مليون دينار في العام 2018، فيما ارتفعت أرباح البنك قبل ضريبة الدخل بنسبة 7.4 % من 19.7 مليون دينار في العام 2017، إلى 21.2 مليون دينار في العام 2018.

وارتفعت قيمة مجموع موجودات البنك خلال 2018 بنسبة 7.4 % لتصل إلى 1.2 مليار دينار مقابل 1.1 مليار دينار في العام 2017، فيما بلغ إجمالي الدخل في العام 2018 قرابة 50.1 مليون دينار.