4.54 مليار مستخدم للإنترنت حول العالم

إبراهيم المبيضين

عمان– يتزايد اعتماد الناس في جميع أرجاء العالم يوما بعد آخر على شبكة الانترنت العالمية في كل أعمالهم وتواصلهم الاجتماعي وتفاصيل حياتهم اليومية؛ حيث كشفت إحصاءات عالمية حديثة زيادة قاعدة مستخدمي الانترنت حول العالم لتسجل مع نهاية النصف الأول من العام الحالي قرابة 4.54 مليار مستخدم، أكثر من نصفهم يتواجدون في قارة آسيا.

وأظهرت الأرقام العالمية التي نشرها مؤخرا موقع “انترنت وورلد ستاتيس” -المتابع لتطورات مؤشرات خدمات الانترنت حول العالم- أن عدد مستخدمي الإنترنت حول العالم، ومع تسجيله هذا المستوى، فإن نسبة استخدام الشبكة العنكبوتية ترتفع الى 58.8 % من عدد سكان العالم المقدر مع نهاية النصف الأول من العام الحالي بحوالي 7.7 مليار نسمة.

وأشارت البيانات الى أن قاعدة مستخدمي الانترنت حول العالم شهدت زيادة بمقدار 340 مليون مستخدم وبنسبة تصل الى 7 %، وذلك لدى المقارنة بعدد مستخدمي الشبكة المسجل نهاية النصف الأول من العام الماضي والذي بلغ وقتها قرابة 4.2 مليار مستخدم.

وزادت نسبة الانتشار قياسا بعدد السكان بأكثر من 3 درجات مئوية؛ حيث بلغت نسبة الانتشار العالمية نهاية النصف الأول من العام الماضي أكثر من 55 %.

وتواصل شبكة الإنترنت العالمية توسعها وانتشارها في مختلف أرجاء العالم مدعومة بزيادة استخدام الهواتف الذكية، وانتشار شبكات الإنترنت عريضة النطاق من الجيلين الثالث والرابع وشبكات الفايبر، فيما تستعد أسواق العالم في الوقت الراهن وتتحضر لاستقبال وإطلاق شبكات الجيل الخامس بسرعات عالية جدا تتلاءم وتطبيقات الثورة الصناعية من الذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء ومفاهيم المدن الذكية والمنازل الذكية وتطبيقات الانترنت والهواتف الذكية في القطاعات الاقتصادية كافة.

وخلال فترة الأعوام العشرة الماضية، زاد استخدام وانتشار الإنترنت بشكل لافت، لا سيما وأن هذه الفترة شهدت طفرة استخدام الهواتف الذكية التي أسهمت في دخول أعداد كبيرة من الناس في سجلات الخدمة، فالإحصاءات العالمية تشير إلى أن عدد مستخدمي الشبكة بلغ في نهاية 2007 -وهو العام الذي يعد بداية انتشار الهواتف الذكية- حوالي 1.3 مليار مستخدم فقط. ويرى مراقبون أن شبكة الإنترنت، التي نشأت قبل حوالي 42 عاما عندما جرى إرسال أول رسالة إلكترونية ناجحة بين جهازي حاسوب، تعد من أهم منجزات القرن العشرين وشهدت خلال فترة التسعينيات منه طفرة واستخداما متزايدا لا حدود له في مضمار نقل البيانات والأخبار والمعلومات، ويمكن تعريفها ببساطة بأنها عبارة عن مجموعة من شبكات الحواسيب المتصلة معا عن طريق أسلاك نحاسية وكابلات ألياف بصرية وتوصيلات لاسلكية، لتصبح وسيلة يستخدمها الأفراد، والمؤسسات، للتواصل، وتبادل المعلومات.

إلى ذلك، أظهرت البيانات العالمية أن قارة آسيا جاءت في المرتبة الأولى عالميا بأكبر عدد من مستخدمي الانترنت نهاية النصف الأول من العام الحالي بحوالي 2.3 مليار مستخدم لتشكل نسبة تصل الى 50.7 % من إجمالي مستخدمي الانترنت حول العالم. وذكرت البيانات أن عدد المستخدمين في قارة أوروبا سجل قرابة 728 مليون مستخدم في نهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة تصل الى 16 % من قاعدة المستخدمين العالمية.

وأشارت الى أن عدد المستخدمين في القارة السمراء “أفريقيا” حوالي 523 مليون مستخدم مستحوذة على حصة بلغت 11.5 % من إجمالي مستخدمي الانترنت حول العالم.

وقالت الأرقام إن قارة أميركا اللاتينية استحوذت على حصة تصل الى 10 % من إجمالي مستخدمي الشبكة العنكبوتية حول العالم نهاية النصف الأول بعدد مستخدمين بلغ حوالي 453 مليون مستخدم.

وأشارت البيانات إلى أن عدد مستخدمي الإنترنت في أميركا اللاتينية حوالي 438 مليون مستخدم، فيما بلغ عدد المستخدمين في أميركا الشمالية حوالي 345 مليون مستخدم. وبحسب البيانات العالمية، بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في قارة أميركا الشمالية حوالي 328 مليون مستخدم بنسبة تصل الى 7 % من إجمالي مستخدمي الانترنت في العالم.

وبلغ عدد مستخدمي الانترنت في منطقة الشرق الأوسط نهاية النصف الأول 176 مليون مستخدم، مستحوذة على حصة تصل الى 4 % من إجمالي مستخدمي الانترنت في العالم. محليا، وكما هو الحال في معظم أسواق الاتصالات حول العالم، تشهد استخدامات الإنترنت في المملكة توسعا وانتشارا كبيرين، مع انتشار شبكات الجيلين الثالث والرابع؛ إذ تظهر أرقام رسمية أن نسبة الأسر التي تقتني خدمة الانترنت في المملكة تتجاوز الـ89 %.