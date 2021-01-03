4.668 مليار دينار تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات لعام 2020

عمان – الغد – أعلن الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان تحصيلات ‏ضريبة الدخل والمبيعات خلال عام 2020 بلغت ما مجموعه 4.668 مليار دينار مقارنة ب ‏‏4.323 تم تحصيلها خلال عام 2019 وبذلك تكون نسبة الزيادة في التحصيلات خلال العام ‏الماضي عن عام 2019 ما نسبته 8%.‏‎ ‎

واوضح ان التحصيلات من ضريبة المبيعات خلال العام الماضي 2020 بلغت (3.530) ‏مليار دينار مقارنة بـ(3.302) مليار دينار تم تحصيلها خلال العام 2019 اي بزيادة مقدارها ‏‏(227) مليون دينار وتشكل زيادة نسبتها 7%.‏

كما واشار إلى ارتفاع ضريبة الدخل خلال العام الماضي 2020 حيث بلغت (1.138) مليار دينار ‏في حين كانت خلال العام 2019 ما مقداره (1.020) مليار دينار اي بزيادة مقدارها (118) ‏مليون دينار وتشكل نسبتها 12‏‎%‎‏.‏

واعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن ارتفاع ايرادات ضريبة الدخل والمبيعات ‏خلال شهر كانون الاول الماضي إلى 397 مليون دينار مقارنة مع 388 مليون دينار تم ‏تحصيلها خلال نفس الشهر من العام 2019‏‎.‎

وعزى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي ارتفاع تحصيلات ‏الدائرة رغم جائحة كورونا الى قيام الدائرة بوضع خطة اصلاحية قامت الدائرة بتطبيقها ‏خلال العام الماضي وكان لها اثارها الايجابية على تحصيلات الدائرة وخاصة ما يتعلق ‏بتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي‎.‎

واشار ابو علي ان قيام الدائرة بتطبيق الممارسات الدولية واستخدامها من قبل الدائرة وخاصة ‏في اجراءات التدقيق الضريبي كان له الاثر الفعال في رفع كفاء التدقيق الذي كان له اثر ‏ايجابي على التحصيلات‎.‎

وبين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان تعزيز الثقة مع المكلفين التي تم انتهاجها ‏خلال العام الماضي ايضا كان لها اثر ايجابي وخاصة بتطبيق التسويات والمصالحة مع ‏المكلفين الذين لهم قضايا عالقة‎ .‎

وقدم ابو علي شكره للمكلفين كافة على حسن تجاوبهم وتعاونهم مع الدائرة وذلك بتقديم ‏الاقرارات في مواعيدها واداء الالتزامات المترتبة عليهم دون تأخير وكذلك لمبادرة البعض ‏منهم طوعيا بتعديل البيانات المالية والاقرارات التي تم تقديمها‎ ‎