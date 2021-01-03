4.668 مليار دينار تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات لعام 2020

عمان – الغد – أعلن الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات خلال عام 2020 بلغت ما مجموعه 4.668 مليار دينار مقارنة ب 4.323 تم تحصيلها خلال عام 2019 وبذلك تكون نسبة الزيادة في التحصيلات خلال العام الماضي عن عام 2019 ما نسبته 8%.
واوضح ان التحصيلات من ضريبة المبيعات خلال العام الماضي 2020 بلغت (3.530) مليار دينار مقارنة بـ(3.302) مليار دينار تم تحصيلها خلال العام 2019 اي بزيادة مقدارها (227) مليون دينار وتشكل زيادة نسبتها 7%.
كما واشار إلى ارتفاع ضريبة الدخل خلال العام الماضي 2020 حيث بلغت (1.138) مليار دينار في حين كانت خلال العام 2019 ما مقداره (1.020) مليار دينار اي بزيادة مقدارها (118) مليون دينار وتشكل نسبتها 12%.
واعلن مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عن ارتفاع ايرادات ضريبة الدخل والمبيعات خلال شهر كانون الاول الماضي إلى 397 مليون دينار مقارنة مع 388 مليون دينار تم تحصيلها خلال نفس الشهر من العام 2019.
وعزى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام ابو علي ارتفاع تحصيلات الدائرة رغم جائحة كورونا الى قيام الدائرة بوضع خطة اصلاحية قامت الدائرة بتطبيقها خلال العام الماضي وكان لها اثارها الايجابية على تحصيلات الدائرة وخاصة ما يتعلق بتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي.
واشار ابو علي ان قيام الدائرة بتطبيق الممارسات الدولية واستخدامها من قبل الدائرة وخاصة في اجراءات التدقيق الضريبي كان له الاثر الفعال في رفع كفاء التدقيق الذي كان له اثر ايجابي على التحصيلات.
وبين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان تعزيز الثقة مع المكلفين التي تم انتهاجها خلال العام الماضي ايضا كان لها اثر ايجابي وخاصة بتطبيق التسويات والمصالحة مع المكلفين الذين لهم قضايا عالقة .
وقدم ابو علي شكره للمكلفين كافة على حسن تجاوبهم وتعاونهم مع الدائرة وذلك بتقديم الاقرارات في مواعيدها واداء الالتزامات المترتبة عليهم دون تأخير وكذلك لمبادرة البعض منهم طوعيا بتعديل البيانات المالية والاقرارات التي تم تقديمها
عمان – الغد – أعلن الدكتور حسام ابو علي مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان تحصيلات ضريبة الدخل والمبيعات خلال عام 2020 بلغت ما مجموعه 4.668 مليار دينار مقارنة ب 4.323 تم تحصيلها خلال عام 2019 وبذلك تكون نسبة الزيادة في التحصيلات خلال العام الماضي عن عام 2019 ما نسبته 8%.