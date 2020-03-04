%4.7 ارتفاع صادرات الكهرباء في 2019

رهام زيدان

عمان- ارتفع حجم الطاقة التي باعتها شركة الكهرباء الوطنية العام الماضي بنسبة 1.8 % إلى 18872 جيجا واط/ساعة من 18539.2جيجا واط /ساعة خلال العام الذي سبقه.

وبحسب البيانات الصادرة عن شركة الكهرباء الوطنية فقد زاد حجم المبيعات إلى شركات التوزيع العام الماضي بنسبة 2.4 % إلى 18410.9 جيجا واط ساعة من 17985.2 جيجا واط ساعة خلال العام 2018.

أما المشتركون الكبار فقد تراجعت مشترياتهم من الكهرباء العام الماضي بنسبة 21.1% ليبلغ 363.2 جيجا واط / ساعة، من 460.5 جيجا واط / ساعة خلال العام 2018.

ويضم قطاع المشتركين الكبار كلا من القطاع الصناعي الكبير ومؤسسة الاذاعة والتلفزيون ومطار الملكة علياء، فيما كانت أكبر نسبة في التراجع من نصيب القطاع الصناعي الكبير إذ بلغت نسبة التراجع 25.1 % إلى 289.9 جيجا واط ساعة من 387 جيجا واط ساعة خلال العام الذي سبق.

وارتفع حجم الطاقة الكهربائية التي صدرتها المملكة خلال العام الماضي بنسبة 4.7 % إلى نحو 97.9 جيجا واط / ساعة، مقارنة مع 93.5 جيجا واط / ساعة خلال العام 2018.

وبحسب هذه الأرقام بلغ اجمالي حجم هذه الطاقة حتى العام 2019 بلغ مجموع ما تم تصديره إلى شركة كهرباء القدس 91.7 جيجا واط / ساعة، مقارنة مع 88.1 جيجا واط / ساعة خلال العام 2018، وبزيادة نسبتها 4.1 %، فيما ارتفع حجم الطاقة المصدرة إلى المركز الحدودي العراقي (طريبيل) بنسبة 14.8 % إلى 6.2 جيجا واط / ساعة حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) 2019 مقارنة مع 5.4 جيجا واط/ ساعة خلال العام 2018، بحسب الأرقام ذاتها.

وتسعى الحكومة إلى زيادة تصدير الكهرباء للدول المجاورة بهدف التخفيف من كلف الطاقة على المواطنين في وقت تتوفر فيه محليا قدرة توليدية فائضة تمكن الأردن من التصدير

وسجل النظام الكهربائي في التاسع من الشهرالماضي حملا غير مسبوق في المملكة حيث بلغ 3570 ميجا واط، مقارنة مع 3380 ميجاواط خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأكدت الشركة خلال ذروة موسم الشتاء بدلالة عدم تأثر النظام الكهربائي في المملكة بالارتفاعات غير المسبوقة في الأحمال الكهربائية ممعتبرة ان زيادة هذه الاحمال “تعد دليلا على ارتفاع قيم الاستهلاك وزيادة الطلب على الكهرباء”.