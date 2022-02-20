4.8 مليون دينار أرباح 33 شركة عقارية

هبة العيساوي

عمان- أظهرت النتائج التجميعية لـ33 شركة عقارية، أفصحت عن نتائجها في بورصة عمان مؤخرا، أن تلك الشركات تحولت إلى الربحية العام الماضي بقيمة 4.8 مليون دينار مقارنة مع خسائر 14.5 مليون في العام 2020.

وحققت 17 شركة عقارية أرباحا، في حين أن 16 شركة عقارية منيت بخسائر، بحسب دراسة تجميعية لشركة سنابل الخير.

وجاءت شركة الشراع للتطوير العقاري والاستثمارات في المرتبة الأولى من ناحية قيمة الأرباح العام الماضي بـ5.2 مليون دينار مقارنة مع خسائر 399 ألفا في العام الذي سبقه، تلتها شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية بصافي ربح 1.1 مليون دينار مقارنة مع 371 ألفا في العام السابق.

وثم في المرتبة الثالثة تلتها شركة مجمع الضليل الصناعي بصافي ربح بلغ 1.06 مليون دينار مقارنة مع 1.14 مليون دينار في العام 2020، تلتها المهنية للاستثمارات العقارية والإسكان بصافي ربح 994 ألف دينار مقارنة مع 473 ألف دينار خسارة في العام 2020.

ثم شركة التجمعات للمشاريع السياحية بصافي ربح بلغ 905 آلاف دينار مقارنة مع خسارة بلغت 376 ألف دينار قبل عام، وجاءت شركة تطوير العقارات في المرتبة السادسة من حيث قيمة الأرباح محققة 869 ألف دينار.

وجاءت في المرتبة السابعة من حيث قيمة الأرباح الاتحاد لتطوير الأراضي بصافي ربح 617 ألف دينار مقارنة مع خسائر بلغت 789 ألف دينار في العام 2020، تلتها شركة التجمعات الاستثمارية المتخصصة بصافي ربح 570 ألف دينار.

ثم شركة العقارية الأردنية للتنمية في العام الماضي بأرباح بلغت 366 ألف دينار مقارنة مع 258 ألف دينار في العام 2020، تلتها شركة نوركابيتال ماركتس للاستثمارات المتعددة بصافي ربح 317 ألف دينار مقارنة مع 296 ألف دينار، وجاء بعدها شركة المحفظة العقارية الاستثمارية بصافي ربح بلغ 165 ألف دينار مقارنة مع خسارة 16 ألف دينار.

في حين حققت شركة المعاصرون للمشاريع الإسكانية صافي ربح بلغ 125 ألف دينار مقارنة مع خسارة بلغت 60 ألف دينار، أما المتكاملة لتطوير الأراضي والاستثمار فقد حققت صافي ربح بلغ 105 آلاف دينار مقارنة مع خسارة 269 ألف دينار في العام 2020، أما عمد للاستثمار والتنمية العقارية فقد حققت أرباحا بلغت 63 ألف دينار مقارنة مع خسارة 148 ألف دينار، وشركة الموارد للتنمية والاستثمار حققت صافي ربح بلغ 41 ألف دينار مقارنة مع خسارة 37 ألف دينار.

وشركة مساكن الأردن لتطوير الأراضي والمشاريع الصناعية حققت صافي ربح في العام الماضي بلغ 35 ألف دينار مقارنة مع خسارة 218 ألف دينار، تلتها شركة اتحاد المستثمرون العرب للتطوير العقاري بصافي أرباح بلغ 3 آلاف دينار مقارنة مع 26 ألفا خسائر في العام 2020.

وأما بالنسبة للشركات التي منيت بخسائر، فقد احتلت شركة الديرة للاستثمار والتطوير العقاري بخسارة بلغت 3.05 مليون دينار مقارنة 2.35 مليون دينار خسارة في العام الذي سبقه.

ومنيت شركة أمواج العقارية بخسائر بلغت 1.62 مليون دينار مقارنة مع خسائر بلغت 2.2 مليون دينار، وشركة فينكس العربية القابضة منيت بخسائر بلغت 1.11 مليون دينار مقارنة مع خسائر بلغت 3.4 مليون دينار، تلتها شركة الأردن ديكابولس للأملاك بـ637 ألف دينار مقارنة مع خسائر بلغت 3.3 مليون دينار في العام الذي سبقه.

وخسرت شركة ميثاق للاستثمارات العقارية 326 ألف دينار، تلتها إعمار للتطوير والاستثمار العقاري بخسارة بلغت في العام الماضي 273 ألف دينار، ثم شركة التجمعات لخدمات التغذية والإسكان بخسائر بلغت 236 ألف دينار، ثم كل من شركتي التحديث للاستثمارات العقارية وعمون الدولية للاستثمارات المتعددة بخسائر 110 آلاف دينار لكل منهما، تلتها شركة الإحداثيات العقارية بخسائر 82 ألف دينار.

تلتها شركة الأردنية للاستثمارات المتخصصة بخسائر بلغت 57 ألف دينار، ومن ثم شركة الإنماء العربية للتجارة والاستثمارات العالمية بخسائر بلغت 51 ألف دينار.

تلتها شركة العربية للمشاريع الاستثمارية بخسائر 43 ألف دينار، ثم الكفاءة للاستثمارات العقارية بخسارة بلغت 13 ألف دينار، ثم شركة الشامخة للاستثمارات العقارية والمالية بخسارة بلغت 7 آلاف دينار، تلتها وفي المركز الأخير شركة الأردن الدولية للاستثمار بخسائر بلغت ألفي دينار.