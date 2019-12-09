4.962 مليون زائر للمملكة منذ بداية 2019

محمد أبو الغنم

عمان- تجاوز اعداد زوار المملكة حاجز 4.962 مليون زائر، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، ليظهر تحسنا وارتفاعا ملحوظا بأرقام القطاع السياحي، بحسب أرقام وزارة السياحة والآثار.

وبلغت نسبة زيادة اعداد زوار المملكة الاجمالي 8.3 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبمقدار 382 ألف زائر، حيث سجل عدد زوار المملكة نحو 4.580 مليون.

وأكدت وزارة السياحة والآثار، ان ارتفاع أعداد زوار المملكة من سياح المبيت إلى أكثر من 4.159 مليون زائر بنسبة زيادة بلغت 7.8 % عن نفس الفترة من العام الماضي.

وبينت أن زيادة أعداد سياح المجموعات السياحية التي بلغت 560 ألف سائح منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المنصرم بنسبة ارتفاع عن الفترة ذاتها من العام الماضي بنحو 9.6 %.

ويذكر ان الدخل السياحي للمملكة أرتفع خلال الأشهر العشرة الأولى بنسبة 9.4 % ليصل إلى 4.9 مليار دولار، بحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

وأشارت وزارة السياحة، إلى أن ارتفاع اعداد سياح المملكة جاء نتيجة ما تقوم به من ترويج ودعاية لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار من مختلف دول العالم، إضافة إلى توقيع اتفاقيات مع شركات الطيران منخفض التكاليف، والذي ساهم بشكل مباشر لزيادة أعداد زوار المملكة، وكان دور القطاع الخاص فعالا في ارتفاع أعداد زيادة السياح من خلال البرامج التسويقية المنظمة للسياحة في الأردن.

فيما أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي مؤخرا ارتفاع عائدات المملكة من الدخل السياحي خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام الحالي، لتصل إلى 458.4 مليون دولار، أو ما نسبته 13.4 % مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2018 نتيجة لارتفاع عدد السياح الكلي بنسبة 14.9 %.

وتعمل الوزارة على زيادة اعداد زوار المملكة من مختلف انحاء العالم، وجذب أكبر عدد ممكن من السياح لينعكس هذا الارتفاع على الدخل السياحي، الذي سيزيد من حجم مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، والذي سينعش الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ كون القطاع السياحي يعتبر من اهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للاقتصاد الوطني.

فيما عزا البنك المركزي هذا الارتفاع نتيجة زيادة أعداد السياح الكلي بنسبة 7.7 %، بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2018 ليبلغ 4.5 مليون سائح. وارتفع الدخل السياحي للأردن العام 2018 إلى نحو خمسة مليارات دولار مقارنة بالعام الذي سبقه، والذي سجل نحو 4.6 مليار دولار، بحسب إحصائية صادرة عن وزارة السياحة والآثار.