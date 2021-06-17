40 ألف دينار لتأهيل 3 ينابيع في جرش

عمان- الغد- وقعت وزارة المياه والري /سلطة المياه اتفاقية مشروع تأهيل وصيانة ينابيع التنور والفوار وعين السبيل في محافظة جرش لزيادة طاقتها الانتاجية وادامتها وذلك ضمن الجهود وزارة المياه والري لتطوير المصادر المائية والاهتمام بالمزارعين وتطوير الزراعة وتأمينهم بمياه الري تنفيذا للتوجيهات الملكية بدعم الزراعة والمزارعين ومتابعة من الحكومة لتمكينهم في جميع المناطق مؤكدة اهمية مثل هذه المشاريع التنموية وانعكاسها على المجتمعات المحلية وتوسيع الاعتماد على الذات و تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير العديد من فرص العمل.

وبينت الوزارة / سلطة المياه انه سيتم المباشرة باعادة تأهيل (3) ينابيع رئيسية من قبل مقاول محلي مباشرة في مناطق مختلفة من جرش ( التنور ، الفوار ، عين السبيل ) بقيمة (39,950) الف دينار اردني وخلال مدة لاتزيد على شهرين حيث سيتم تنفيذ قناة جديدة لكل نبع واعادة تأهيل الينابيع الثلاث بهدف صيانتها وديمومتها وزيادة طاقتها الانتاجية لتأمين مياه الري للاخوة المزارعين مؤكدة حرص الحكومة على تنفيذ التوجيهات الملكية من خلال تقديم توفير كافة التسهيلات والمساعدة للاخوة المزارعين في كافة مناطق المملكة وخلق الظروف المناسبة التي تمكنهم من القيام بواجبهم واقامة مشاريع تنموية زراعية توفر عدد من فرص العمل للشباب وتحقق لهم مردود مالي مناسب .