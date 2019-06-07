40 ألف شخص زاروا العقبة في العيد

أحمد الرواشدة

العقبة – بلغ عدد زوار العقبة حتى منتصف الليلة الثانية من عطلة العيد ما يقارب 40 ألف زائر قادمين من مختلف محافظات المملكة لقضاء إجازة عيد الفطر السعيد في المدينة والاستمتاع بالبحر وسط نشاطات ترفيهية متنوعة أعدتها سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في أماكن متعددة من المدينة الساحلية ودخل هذا العدد مدينة العقبة عبر المعابر الجمركية.

واكد رئيس مجلس المفوضين المهندس نايف احمد بخيت جاهزية العقبة لاستقبال زوارها مرحبا بهم متمنيا لهم إقامة طيبة في العقبة ، مبينا حرص السلطة بكافة كوادرها على تقديم الخدمات العامة للزوار وفق خطة أعدت لهذه الغاية قبل حلول عيد الفطر السعيد.

وكانت سلطة المنطقة الخاصة أعدت عدة فعاليات ترفيهية وثقافية ليليا في العقبة إضافة إلى إقامة فعاليات أخرى في منطقة الإقليم فيما تم تكثيف عمليات الرقابة الصحية على مختلف المنشاءات الغذائية في المدينة لضمان جودة الغذاء المقدم الزوار واهل العقبة في هذه المنشاءات وتم الايعاز ايضا الشركة المعنية بنظافة العقبة لمضاعفة عدد العمال والاليات للمحافظة على نظافة المدينة.