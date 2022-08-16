40 ألف فاتورة جرى تحميلها على تطبيق فواتيري

اوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان عدد الفواتير التي تم تحميلها وارسالها من خلال تطبيق فواتيري بلغت حوالي 40 الف فاتورة تمثل فواتير سلع وخدمات تم ارسالها خلال اسبوع من اطلاق التطبيق والاعلان عنه.

ويذكر ان تطبيق فواتيري متوفر على متجر جوجل Google play ومتجر ابلApp Store وبامكان اي شخص تنزيل التطبيق وبعد ذلك يقوم المستخدم بادخال الرقم الوطني وتاريخ الميلاد ليكتمل تسجيله على التطبيق ليصبح بعدها قادرا على تصوير اي فاتورة للسلع والخدمات وتحميلها عليه.

والتطبيق لا يتطلب استخدامه كلمة سر او اسم مستخدم وهو سهل الاستخدام لكل من يقوم بتنزيله كما لا يتطلب اي محددات اوادخال معلومات ورموز .

وبينت انه سيتم تقديم جوائز تمثل قيم مالية وأصول وأجهزة مثل ألهواتف، وشاشات تلفزيون واجهزة الكترونية وكهربائية مختلفة أو أن تكون قيمة الفاتورة المقدمة أو نسبة من قيمتها أو قيمة الضريبة المدفوعة على هذه الفاتورة أو نسبة منها أو اشتراك في خدمات لمدة محددة جائزة عينية .

علما بان الجائزة العينية الاولى سيارة كيا سبورتيج موديل 2023 والجائزة المادية الاولى 25 الف دينار علما بان جميع هذه الجوائز مقدمة من خلال دائرة ضريبة الدخل والمبيعات.

ويذكران تطبيق فواتيري تم اطلاقه لتشجيع المواطنين والمقيمين على طلب فواتير مقابل أي عملية شراء سلعة أو دفع أي مبلغ بدل تلقي خدمة وبما يساهم في التشجيع على تطبيق نظام الفوترة.