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40 إصابة بكورونا من ضمنها حالة شفاء في الأردن

منذ ساعتين

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عمان – ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حتى هذه اللحظة إلى 40 إصابة، من بينها حالة شفيت من المرض.
وقالت وزارة الصحة في موجزها اليومي، الثلاثاء، إن الحالات تضم 32 أردنياً، 6 فرنسيين، وعراقيّة، وفلبينية، لافتة إلى أن الحالات تتلقى الرعاية الصحية في أقسام العزل، وجميعم في حالة صحية عامة جيدة. ودعت الوزارة المواطنين إلى التواصل لمعرفة المزيد عن المرض وتداعياته من خلال منصة “اِسأل عن الكورونا”: خدمة استشارات طبية عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، التي توفرها وزارة الصحة عبر الرقم المجاني 111، والموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة الصحة والمختص بآخر المستجدات والمعلومات الموثوقة حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) corona.moh.gov.jo.
وقالت إن المستشفيات المعتمدة لفحص الحالات المشتبه بإصابتها وعزلها هي: مستشفى البشير، مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد، ومستشفى الكرك الحكومي، ومستشفى الجامعة الأردنية ومستشفى الملك عبدالله المؤسس ومستشفى الأمير هاشم العسكري.-(بترا)

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