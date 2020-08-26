وفاة و40 إصابة جديدة بكورونا منها 30 محلية

عمان- الغد- أعلن وزير الصحة سعد جابر، اليوم الأربعاء، عن تسجيل وفاة و40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 30 حالة محلية .

وأضاف جابر أن “الحالات الـ 30 المحلية التي سجلت اليوم 24 منها في عمان و4 في إربد و 2 في الزرقاء”.

وبين أن “مريضا بكورونا قدم من الخارج كان في حالة حرجة توفي اليوم”.

وبين جابر أنه تم تسجيل 11 حالة شفاء اليوم، فيما ارتفع إجمالي الإصابات في المملكة منذ بدء تفشي الوباء إلى 1756.

وقال: “تم إجراء 14035 فحصاً لهذا اليوم وهو رقم قياسي، ليرتفع إجمالي عدد الفحوصات إلى 777222 فحصاً”.