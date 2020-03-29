40 باخرة عالمية ترسو في ميناء العقبة منذ إعلان الحظر

العقبة- قال مدير عام الهيئة البحرية الأردنية، المهندس محمد السلمان، إن مجموع السفن التي دخلت المياه الأردنية منذ 17 آذار الحالي ولغاية اليوم بلغ 40 سفينة من موانئ عالمية مختلفة محملة بكافة البضائع والسلع الاستراتيجية للمملكة.

وأعلن السلمان أن عدد السفن المعلن لا يشمل سفن الجسر العربي التي نفذت عدة رحلات شحن مكوكية بين العقبة ونويبع المصري.

وأكد المهندس السلمان أن جميع السفن التي دخلت موانئ العقبة وغادرته خضعت لعمليات تعقيم نوعية دقيقة وبإشراف مباشر من مدير وكوادر الهيئة البحرية الأردنية بصفتها المرجعية الرسمية للعمل البحري على مختلف الموانئ وهي من يمثل سيادة الدولة في المياه الإقليمية.

وأضاف أن الهيئة استنفرت كافة كوادرها وأجهزتها وطبقت صلاحياتها لتنفيذ استراتيجية الدولة في مكافحة فيروس كورونا على قطاع النقل البحري، ما كان له أكبر الاثر في منع دخول هذا الوباء عن طريق البحر للمملكة.

وقال السلمان إن تعليمات الهيئة بخصوص مكافحة فيروس كورونا موجودة لدى كافة الجهات والأفراد وطواقم السفن وكل من له علاقة بالعمل البحري التعليمات وعلى صفحة الهيئة البحرية، مؤكدا أنه لا تهاون في تطبيقها.

وأوضح أن عمليات التعقيم تنفذ من قبل كافة شركات التعقيم المرخصة والمعتمدة من الهيئة البحرية وباستخدام مواد كيماوية فاعلة لقتل الفيروسات وبأعلى معايير الجودة والصحة والسلامة العامة.

وأضاف أن الهيئة ماضية في عملها لحين الانتهاء من هذا الوباء و رفع الحظر المفروض بموجب قانون الدفاع.

بترا