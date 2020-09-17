40 جهازا للتنفس الاصطناعي من “اليونسيف” للأردن في مواجهة كورونا

عمان- تسلمت وزارة الصحة اليوم الخميس، أربعين جهاز تنفس اصطناعيا متطورا، من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف “، لمواكبة الاستجابة الوطنية الأردنية لمجابهة فيروس كورونا.

واكد وزير الصحة الدكتور سعد جابر خلال تسلم الأجهزة اليوم الخميس، على أهمية الشراكة مع منظمة “اليونيسيف” في دعم القطاع الصحي من خلال دعمها السخي لمواجهة هذا الوباء العالمي.

وبين أن أجهزة التنفس ستسهم في دعم القطاع الصحي وعلاج الكثير من المرضى والاطفال في وحدات العناية المركزة، الذين هم بأمس الحاجة اليها، بالاضافة الى تعزيز قدرات الكوادر العاملة بالمستشفيات في محاربة الفيروس.

من جهتها قالت ممثلة اليونيسف في الأردن، تانيا شابويزات، إن تعايشنا مع جائحة فيروس كورونا سيستمر على المدى الطويل، مؤكدة على ضرورة الاستمرار في تجهيز خدمات الرعاية الصحية بشكٍل كامل وحماية العاملين في المجال الصحي والقائمين على خطوط الاستجابة الأمامية. وأكدت شابويزات التزام اليونيسف بدعم الحكومة الأردنية من أجل تعزيز نظام الصحة العامة للاستجابة لهذه الجائحات الحالية والمستقبلية لخلق عالٍم أكثر أمانًا للأطفال.

ويبلغ مجموع التبرعات التي قدمتها “اليونيسف” للحكومة الأردنية، نحو 3 ملايين دولار من الإمدادات الطبية كجزء من الدعم المُقدم من وكالات الأمم المتحدة لتنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية لفيروس كورونا في 2020.

ويمثل الدعم الذي تنفذه “اليونيسف” ضمن الامدادات الصحية للاستجابة لجائحة فيروس كورونا من قبل حكومة كندا.

بترا