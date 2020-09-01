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40 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ 26 دقيقة
معروضات من الذهب في سوق الذهب بوسط البلد - تصوير محمد مغايضه

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عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء، عند 40 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 40ر38 دينار لجهة البيع.
وقال أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان لـ (بترا)، إن سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، بلغ 60ر47 و 60ر35 دينار على التوالي.
واضاف إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 280 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 320 دينارا، موضحا ان الطلب والعرض محليا ضعيفان.
ولفت علان الى ان سعر الذهب بالسوق العالمية بلغ صباح اليوم، عند 1990 دولارا للأونصة الواحدة.
ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال أردني خالص يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.-(بترا)

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