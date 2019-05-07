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40 ساعة عمل تنظيف شوارع.. عقوبة بديلة لموظف في بلدية الزرقاء

منذ 3 ساعات

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الزرقاء– قرر رئيس بلدية الزرقاء المهندس عماد المومني تطبيق عقوبة بديلة بحق احد موظفي البلدية، بالعمل لمدة اربعين ساعة مع فريق الطوارىء في تنظيف شوارع البلدية، اضافة الى ايقاع عقوبة الانذار بحقه.

وقال الناطق الاعلامي باسم بلدية الزرقاء ينال المعاني بأن قرار المهندس المومني جاء بعد ورود شكاوى من مراجعين للبلدية بحق الموظف والذي كان يتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل مساعدتهم بتسهيل اجراءات الترخيص في البلدية ، وتجاوزت قيمة المبالغ التي تحصل عليها الموظف 2000 دينار .

واضاف المعاني انه بعد التفاوض مع الموظف تمكن المهندس المومني من تحصيل كامل المبلغ واعادته الى اصحابه، فيما تم ايقاع العقوبة البديلة بحق الموظف بالنظر الى الجانب الانساني ، حيث يعيل الموظف اسرة كبيرة ويعاني من ظروف اقتصادية واجتماعية مأساوية بدل توقيفه عن العمل وتحويله الى المدعي العام.

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