40 قتيلا حصيلة زلزال ألبانيا والبحث ما يزال جاريا

تيرانا- ارتفعت حصيلة الزلزال الأقوى الذي يضرب البانيا منذ عقود الى 40 قتيلا امس بعد سحب المزيد من الجثث من تحت الانقاض ليلا، اثر هذه المأساة التي قضت على عائلات بأكملها.

ووقع الزلزال الذي بلغت شدته 6,4 درجات في الدولة البلقانية بينما كان السكان نياما قبل الساعة الرابعة فجرا (03,00 ت غ) الثلاثاء، وأدى الى تدمير مبان بأكملها واحتجاز الضحايا تحت الانقاض في بلدات قريبة من الساحل الادرياتيكي.

وما تزال فرق الإنقاذ تجرف قطعاً كبيرة من انقاض الشقق والفنادق المنهارة في مدينة دوريس الساحلية حيث لحقت أضرار بالغة بنحو 30 مبنى.

وجاءت فرق من جميع أنحاء أوروبا للمساعدة في جهود الانقاذ، وجلبت الكلاب والكاميرات المتخصصة للبحث عن ناجين، وتم سحب حوالي 50 منهم أحياء، معظمهم الثلاثاء.

واستمرت العملية ثلاثة أيام، وأكد المنقذون انه ما يزال هناك أمل في العثور على مزيد من الناجين. وقال رجل الانقاذ الفرنسي الكابتن جويل ليروي لوكالة فرانس برس “قد يكون هناك أمل لمدة تصل إلى ثمانية أو عشرة أيام” حتى يعيش الضحايا بعد الزلزال.

ويبحث فريقه المكون من حوالى 50 شخصاً عن شخصين يعتقد أنهما دفنا في موقع مبنى مكون من سبعة طوابق في دوريس.

وأوضح أنه ربما يوجد ضحايا فيما يسمى بـ”جيوب النجاة” التي تحتوي على الهواء ما يسمح لهم بالتنفس تحت الأنقاض.

وأضاف “لهذا السبب نعمل بجد”..-(ا ف ب)