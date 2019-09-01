40 قذيفة إسرائيلية اطلقت على الجنوب اللبناني

بيروت – قالت قيادة الجيش اللبنانية: إن قوات الاحتلال الاسرائيلي اطلقت على خراج بلدات مارون الراس، عيترون ويارون أكثر من اربعين قذيفة صاروخية عنقودية وحارقة، ما أدى إلى إندلاع حرائق في احراج البلدات التي تعرضت للقصف، وما يزال القصف مستمراً حتى الساعة.

واعلنت قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله عن اصابة اربعة جنود إسرائيليين نتيجة استهداف آليتهم من عناصر الحزب.

واستنفر الجيش اللبناني وقيادة اليونيفيل قواتهما عند المنطقة الحدودية اللبنانية بعد العملية التي أعلن حزب الله عن تنفيذها اليوم، ما أسفر عن تدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة افيفيم الإسرائيلية.-(بترا)