40 مصابا بكورونا داخل المستشفيات حالتهم حرجة

عمان- الغد- قال مسؤول ملف كورونا في وزارة الصحة، غازي شركس، الجمعة، إنّ 40 مصابا بفيروس كورونا المستجد، داخل المستشفيات حالتهم حرجة، دون ذكر تفاصيل.

وأضاف شركس لتلفزيون “المملكة”، أن أكثر من 6 آلاف سرير جاهز في المستشفيات الحكومية لاستقبال مصابي الفيروس.

وأشار إلى “اقتراب تنفيذ مرحلة العزل المنزلي للمصابين، الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة”.

“الحظر الشامل لا يجدي نفعا في الوقت الحالي لأن الأردن في مرحلة الانتشار المجتمعي”، وفق شركس الذي لفت إلى أن الكلفة الاقتصادية بسبب الإغلاقات مرتفعة.

وبين، أن “إجراءات الوقاية العامة والسلامة أثبتت فعاليتها في دول لمنع تفشي الجائحة وزادت أعداد الإصابات”.

ودعا شركس إلى الالتزام في لبس الكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي (…)، مشيدا بأوامر الدفاع.