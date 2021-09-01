40 مكتب حج وعمرة في اربد مهددة بالإغلاق لعدم إعفائها من رسوم الترخيص 2021

احمد التميمي

اربد – تنتظر أكثر من 40 شركة سياحة وسفر وحج وعمرة في اربد قرار إعفائها من رسوم التراخيص لعام 2021 بناءا على قرار مجلس الوزراء بإعفاء الشركات الأكثر تضررا من جائحة كورونا من الرسوم، وفق أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر والناطق الإعلامي باسم شركات الحج والعمرة، كمال أبو ذياب.

وقال أبو ذياب لـ “الغد” أن أمانة عمان أعفت شركات السياحة والسفر والحج والعمرة من رسوم الترخيص، فيما لا زالت البلديات في جميع مناطق المملكة تصر على استيفاء الرسوم من المكاتب.

وأشار إلى أن العديد من المكاتب في المحافظات باتت مهددة بالإغلاق ما ليم يتم تجديد تراخيصها وخصوصا وان المهمة المسموحة للتجديد قد انتهت، إضافة إلى غرامات التأخير 50% التي ترتبت على تلك المكاتب بسبب عدم تجديدها الترخيص بالموعد القانوني.

ولفت إلى أن الجمعية وغرف التجارة خاطبت وزارة السياحة والآثار والتي بدورها خاطبت وزارة الإدارة المحلية أكثر من مره، إلا أن القرار لم يفعل غاية الآن.

وكان مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها، مؤخرا، إعفاء جمعيات المهن السياحية “المنشآت الفندقية والسياحية، والمطاعم السياحية، ومكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية، والحرف والصناعات التقليدية والشعبية، وأدلاء السياح”، بما في ذلك المرخصون لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي من رسوم الترخيص والغرامات المترتبة عليها للعام 2021.