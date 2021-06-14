40 مليونا عدد سكان العراق

بغداد- وصل عدد سكان العراق منذ عام 2020 إلى 40 مليونا و150 ألف نسمة، بحسب وزارة التخطيط العراقية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان اليوم الاثنين، إن َ البلد يشهد سنويا توسعا سكانيا، الا انه لم يكن بحجم الزيادة نفسها قبل عقد تقريبا، لكنها بقيت مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى، مشيرا الى انه شهد زيادة مقارنة بالعام الذي سبقه.

وكان وزير التخطيط خالد بتال، قال في ندوة تنموية إن أكثر من 68 بالمئة من سكان العراق هم دون سن 30 سنة، فيما وصلت نسبة السكان من الأطفال دون سن 15 الى حوالي 40 بالمئة، بينما انخفضت نسبة السكان من كبار السن من 65 سنة فما فوق الى 3 بالمئة.