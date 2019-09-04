40 مليون دينار المبيعات المتوقعة في قطاع القرطاسية

عبدالرحمن الخوالدة

عمان – قدر نقيب تجار القرطاسية أشرف قعوار حاجة طلاب المدارس في المملكة من القرطاسية من 35 مليون دينار إلى 40 مليونا للعام الحالي.

وبين قعوار وجود إقبال جيد على قطاع القرطاسية لكنه اقل نسبيا من السنوات الماضية مبينا حدوث انخفاض على اسعار بعض مواد القرطاسية نتيجة المنافسة الشديدة بين التجار.

ويواجه قطاع القرطاسية في الاردن عدة تحديات منها الرسوم الجمركية المرتفعة على مستوردات القرطاسية والتي تترواح من 30-40 % من قيمة المنتج إضافة إلى إنتشار الخيم والبسطات التي تمتهن بيع مستلزمات القرطاسية والتي لا تخضع لأي رسوم تراخيص أو ضرائب أسوة بالمكتبات و تفشي ظاهرة تضارب المهن خلال المواسم كبيع محال بيع المواد التموينية والخضراوات والملابس والأحذية لمستلزمات القرطاسية وفقا لقعوار.

ومن جهته أكد صاحب أحدى المكتبات لؤي القنيبي وجود إقبال جيد على القطاع خلال هذه الفترة وبأنه مقارب لحجم إقبال الموسم الماضي ،مؤكدا وجود استقرار على اسعار بيع أغلب مستلزمات القرطاسية

وقال تاجر القرطاسية محمد حجير “هناك تغير طرأ على طريقة شراء المواطنيين للقرطاسية إذ أصبح أغلبهم بسبب الظروف الإقتصادية الصعبة يتجه نحو القرطاسية ذات الجودة المتوسطة والمتدنية إضافة إلى الشراء على قدر حاجته وليس بكميات كبيرة كما اعتاد المواطنون سابقا”.

وأوضح حجير استقرار اسعار مستلزمات القرطاسية و بأن سعر دفتر 40 ورقة يترواح 12.5-15 قرش ودفتر 60 ورقة 15-20 قرش و دفتر 80 ورقة 25-30قرشا وتترواح أسعار الحقائب المدرسية بحسب الجودة 4-30 دينار للحقيبة الواحدة.

ويذكر أن 90% من الدفاتر المدرسية المتاحة في الاسواق يتم تصنيعها محليا في حين يتم إستيراد باقي المستلزمات القرطاسية من الصين ودول شرق آسيا .