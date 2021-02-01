عمان – الغد- أطلق الباروميتر العربي في الأردن مساء الاثنين، بالتشارك مع مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية ومنتدى الاستراتيجيات الأردني، نتائج الاستطلاع الأول للرأي العام حول جائحة كوفيد – 19 عبر تطبيق زووم بحضور عدد من الأساتذة المتخصصين والمهتمين والإعلاميين.

وبينت نتائج الاستطلاع التي عرضها كبير أخصائيي البحث في الباروميتر الدكتور عبد الوهاب الكيالي أن 40% من الأردنيين يعتبرون فيروس كورونا أهم تحد يواجه البلاد، وهي نسبة مماثلة للذين يعتبرون الوضع الاقتصادي أهم تحد، ونستهم 41%، وهنا جاءت النتائج بأن من لا يغطي دخلهم المصاريف الشهرية أكثر إدراكا للتحدي الاقتصادي، كما أنّ النساء أكثر إدراكا لتحدي الفيروس من الرجال بحسب الاستطلاع.

وأثر فيروس كورونا على الحالة الوظيفية للأردنيين بنسبة 42% ما بين انقطاع مؤقت أو دائم عن العمل”، وفقا للاستطلاع، إذ يُقيم نحو ربع الأردنيين فقط وضعهم الاقتصادي بالإيجابي، حيث إن مَن يغطي دخلهم المصاريف الشهرية أكثر إيجابية من أقرانهم.

ويشكل القلق من فقدان مصدر الدخل نسبة كبيرة تتمثل بثلثي المستطلعة آراؤهم، كما أن الوضع الاقتصادي يُظهر أنّ فئات الذين دخلهم لا يغطي نفقاتهم الشهرية 74%، وبين النساء 72%، وذوي التعليم الثانوي أو أقل، إذ يتخوف 69% منهم بشأن فقدان مصدر الدخل من أقرانهم الذين دخلهم يغطي نفقاتهم الشهرية 48% والرجال وذوو التعليم الجامعي يتخوف 58% منهم.

ووفق الاستطلاع الذي أقيم هاتفيا بسبب الوضع الوبائي في الأردن ما بين 14 – 24 أيلول/سبتمبر 2020، فإن أغلبية ساحقة من الأردنيين بنسبة 91%، يقولون إنّهم اتبعوا إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

كما أن نحو نصف الأردنيين تقريبا 45% يقولون إنّ العنف ضد المرأة ازداد، وأغلبية ساحقة يقولون إنّ أثر الجائحة على التعليم سلبي جدا و 92% يقولون سلبي فقط.

وأشار الاستطلاع إلى أن أكثر من ثلاثة أرباع الأردنيين راضون عن العمل الحكومي في مواجهة فيروس كورونا، وأغلبية عظمى منهم يقولون إنّ الفساد منتشر في أجهزة الدولة، ونحو النصف يقولون إنّ الحكومة تكافحه، وأغلبية أيضا يعتبرون أن حقوقهم المدنية مضمونة، ولكن أقلية وازنة تفضل تقليص الحقوق في الجائحة.

كما أظهر الاستطلاع أن نحو 60% من الأردنيين متخوفون من انتشار فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، وتتفوق النساء الأردنيات بهذا التخوف على أقرانهن الرجال، كما هو واضح في النتائج.