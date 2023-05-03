40.9 دينار سعر غرام الذهب محليا

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، عند 40.90 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.20 دينار لجهة البيع.

وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 47.90 و 36.50 دينار على التوالي.

واستهل المعدن الأصفر بدء تداولاته بالسوق العالمية اليوم الأربعاء عند 2017 دولارا للأونصة الواحدة.