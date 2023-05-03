400 ألف زائر للعقبة خلال الربع الأول من 2023

أحمد الرواشدة- العقبة- أكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز أهمية منطقة العقبة كمنطقة جذب سياحي واستثماري وتجاري واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني ومتابعة سمو ولي العهد الأمير الحسين وحرصهم الشديد على إنجاز المشاريع التنموية وفق استراتيجيات ثابتة ومستقرة، وهذا يشكل نقطة قوة ودافعية لنحقق مزيداً من الإنجازات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وقال الفايز خلال مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام المحلية، إن العقبة كانت وما زالت مقصداً سياحياً عالمياً وبوابةً لوجستيةً تجارية اقتصادية، وشرياناً حيوي للمملكة بصفتها المنفذ البحرّي الأردني الوحيد للعالم.

وأضاف أن السلطة تعمل على تحديث استراتيجية 2020-2025 لتركز لوضع العقبة على خارطة العالم السياحية وستكون مركزاً عالمياً للتدريب وبناء القدرات البشرية والتوجه نحو الصناعة الإبداعية والاقتصاد الأخضر الصديق للبيئة.

وأشار الفايز إلى الأهداف المتوقعة من الاستراتيجية المحدثة لزيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في المنطقة، ما يساهم في خلق ما يزيد على خمسة آلاف فرصة عمل جديدة وتحقيق نسب نمو في مختلف المؤشرات الاقتصادية ورفع مساهمة منطقة العقبة في الناتج المحلي الإجمالي.

وعرض مؤشرات الأداء في قطاع السياحة، مبيناً أن عدد زوار المنطقة من مختلف المنافذ خلال الربع الأول من العام 2023 بلغ 401 ألف زائر، بنسبة نمو بلغت 42%، فيما بلغت نسبة نمو إشغال الغرف الفندقية 45%، فيما بلغت نسبة نمو المسافرين عبر مطار الملك الحسين الدولي 112%، كما بلغت نسبة المسافرين عبر السفن السياحية 280% ونسبة نمو زوار منطقة وادي رم 310% ونسبة نمو القادمين عبر معبر وادي عربة الدولي 308% ونسبة القادمين عبر معبر الدرة الدولي 872%.

وزاد الفايز أن نسبة نمو عدد السفن القادمة إلى ميناء العقبة خلال الربع الأول من العام 2023 بلغت 14% فيما بلغت نسبة نمو عدد الحاويات 15% ونسبة نمو مناولة البضائع المختلفة 29%.

وفيما يتعلق بمجال الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، أوضح أنه تم تسجيل خلال الربع الأول من العام الحالي 71 شركة في المنطقة الخاصة منها 36 مؤسسة تجارية و32 خدمة و3 منشآت صناعية، لافتاً إلى أن السلطة عملت على أتمتة خدماتها بواقع 105 خدمات إلكترونية في مختلف القطاعات، وستعمل السلطة على زيادة عدد الخدمات الإلكترونية لتصبح 160 خدمة مع نهاية هذا العام.

وفي مجال تطوير وتحديث المخطط الشمولي، بين الفايز أنه تم البدء بالتحديث من خلال التعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي بهدف وضع مخطط شمولي يحاكي المدن الحديثة ضمن محاور متعددة تماشياً مع الاستراتيجية الجديدة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار إلى أن السلطة تعمل على تنفيذ عدة مشاريع بهدف تطوير وتنويع المنتج السياحي، أهمها تشغيل مشروع ساحة الثورة العربية الكبرى وتفعيل المرافق التابعة لها، وتطوير سياحة المؤتمرات والمعارض والبدء في تخصيص قطعة أرض خاصة بهدف استقطاب سياحة المؤتمرات والمعارض الدولية والمحلية، إضافة إلى تعزيز رياضة الغوص وافتتاح نادي الرياضات الجوية.

وبين الفايز أن استراتيجية السلطة تركز على قطاع التدريب والتشغيل وتنمية المجتمع المحلي من خلال تنفيذ برامج تدريب متخصصة لغايات التشغيل ضمن دراسة احتياجات سوق العمل إلى 500 شركة في العقبة، والمباشرة في تنفيذ برنامج تدريبي يستهدف 1000 متدرب سنويا وتوظيف 85% منهم، وتوقيع اتفاقيات مع عدد من الشركات بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية ودعم وتمكين أبناء المجتمع المحلي من المشاركة الفاعلة في البرامج والمشاريع التنموية والريادية لتحفيز وتمكين المرأة والشباب في المنطقة الخاصة.