400 عائلة تستفيد من مساعدات صندوق الزكاة في الأغوار الشمالية

الأغوار الشمالية – وزع صندوق الزكاة، اليوم الثلاثاء، مساعدات نقدية شملت 400 عائلة في لواء الأغوار الشمالية.

وقال متصرف اللواء راكان القاضي، إن المساعدات تتزامن مع جهود توزيع طرود خيرية ومساعدات نقدية من قبل أفراد ومؤسسات أهلية لنحو 600 عائلة محتاجة في مختلف مناطق اللواء.

وأشار إلى مواصلة صندوق المعونة الوطنية تقديم مساعداته للأسر المحتاجة، لافتا إلى أنه تم خلال الأيام الماضية توزيع نحو 446 طردا غذائياً مقدمة من القوات المسلحة، إضافة إلى 60 طردا مقدمة من الضمان الاجتماعي.

من جهة أخرى، بين القاضي أن بلديات اللواء، وبالتعاون مع مجلس الخدمات المشتركة، تواصل منذ أمس الاثنين حملات رش وتعقيم مختلف المرافق والمناطق والأسواق التجارية ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.-( بترا )