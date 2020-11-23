400 مركبة سفريات خارجية تحول عملها لـ”التاكسي الأصفر”

رهام زيدان

عمان- قال نقيب أصحاب سيارات التاكسي أحمد أبو حيدر إن “زهاء 400 سيارة سفريات خارجية تحولت أخيرا للعمل بصفة “تاكسي أصفر” بعد موافقة هيئة النقل البري للتخفيف من آثار إغلاق الحدود البرية أمام مشغليها بسبب إجراءات الوقاية من كورونا”.

وبين أبو حيدر لـ”الغد” أمس أن استمرار عمل هذه السيارات بصفة تاكسي مرتبط بإعادة فتح الحدود لتعود للعمل بصفتها السباقة، علما بأنه تم تزويد هذه السيارات بعدادات وغيرت شكلها الخارجي وبدأ سائقوها العمل عليها كسيارات تاكسي.

إلا أن سيارات السفريات الكبيرة “الجيمس” لم تتم الموافقة على السماح لها حتى الآن بالعمل بصفة أخرى رغم المطالبات بذلك.

وبحسب أبو حيدر، فإن السيارات المحولة تعمل حاليا في مختلف محافظات المملكة إلا أن العدد الأكبر في عمان.

وتشير تقديرات سابقة إلى أن عدد سائقي الحافلات العمومية وسيارات التاكسي والسرفيس والمطار وسائقي سيارات التدريب يقدر بـ32.3 ألف سائق. ويقدر عدد سائقي الحافلات العمومية بنحو 3690 سائقا، وسائقي السيارات التاكسي والسرفيس والمطار بـ25.2 ألف، وسائقي سيارات التدريب بـ3500 سائق.

وبحسب آخر أرقام هيئة النقل البري فإن عدد سيارات السفريات الخارجية يقدر بنحو 1039 سيارة فيما يبلغ عدد سيارات التاكسي الأصفر في ذات الإحصائية حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي نحو 5420 سيارة وعدد المكاتب 144 مكتبا.

وكان مدير هيئة تنظيم النقل البري صلاح اللوزي قال سابقا إن “الهيئة سمحت لمركبات السفريات الخارجية بسعة محرك أقل من 2400، بالعمل مع التطبيقات الذكية داخل الأردن، وأنه تم إرسال مخاطبات لدول خليجية للسماح لمركبات السفريات الخارجية الأردنية بدخولها ونقل الركاب إليها”.

وكانت الحكومة قررت إغلاق جميع المعابر الحدودية للمملكة، البرية والبحرية والمطارات أمام حركة المسافرين، باستثناء حركة الشحن التجاري، نتيجة تداعيات انتشار فيروس كورونا، قبل أن تستأنف العمل في مركز حدود المدورة، وجسر الملك حسين، وجسر الشيخ حسين (المعبر الشمالي)، وفق إجراءات وضوابط لأعداد المسافرين خاصة بكل معبر.

يشار إلى أن هيئة النقل البري قررت سابقا وضمن إجراءات التخفيف على القطاع، تخفيض الرسوم من 200 إلى 100 دينار بالنسبة لمركبات السرفيس والتاكسي الأصفر وتقسيط المائة دينار مدة 6 أشهر، في حين تم تخفيض الرسوم لحافلات النقل التي تعمل على الخطوط الخارجية من 2300 إلى 200 دينار وتقسيطها لمدة 6 شهور، فيما تم تخفيض رسوم المركبات التي تعمل على الخطوط الخارجية من 200 إلى 30

دينارا.