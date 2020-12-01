400 مليون مستخدم لتطبيق “تيليغرام” شهريا

إبراهيم المبيضين

عمان- تشهد منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل استخداما ونموا متزايدا في جميع أرجاء العالم مع توفيرها مزايا وخدمات تسهل حياة الناس في جوانب اجتماعية وعملية، ومنها تطبيق “تيليغرام” للتراسل الذي سجل خلال شهر تشرين الأول (اكتوبر) الماضي حوالي 400 مليون مستخدم نشط شهريا حول العالم.

وأظهرت الإحصاءات العالمية الحديثة -ضمن تقرير أصدرته شركة “Hootsuite” عن حالة الانترنت حول العالم وينشر على منصة “سلايدشير” العالمية- أن نسبة عدد المستخدمين النشطين شهريا لتطبيق “تيليغرام” من إجمالي سكان العالم ممن أعمارهم 13 عاما فما فوق تقدر بحوالي

6.6 %. وبحسب هذه الأرقام، فإن عدد المستخدمين النشطين شهريا لتطبيق “تيليغرام” يشكل نسبة تصل الى 8.5 % من إجمالي عدد مستخدمي الانترنت حول العالم والمقدر بنحو 4.7 مليار مستخدم.

وتطبيق “تيليغرام”، الذي أطلق في العام 2013، هو عبارة عن تطبيق مجاني للتراسل، مفتوح المصدر جزئياً، يعمل على منصات متعددة، ويركز على السرعة والخصوصية والناحية الأمنية، ويقوم “تيليغرام” بالوظائف نفسها التي تقوم بها أي برامج تراسل آخر مثل “واتس اب” و”لاين”؛ حيث يمكّن التطبيق المستخدمين من تبادل الرسائل بأمان مع إمكانات التشفير العالية، بما في ذلك الصور والفيديو والوثائق من أي نوع، ويدعم التطبيق مشاركة تنسيقات الملفات كافة تقريباً. الى ذلك، أظهرت الأرقام أن التطبيق قد شهد خلال شهر أيلول (سبتمبر) الماضي حوالي 29 مليون عملية تحميل. وبحسب الأرقام، تقدر نسبة المستخدمين النشطين الرجال من إجمالي عدد مستخدمي التطبيق حول العالم بحوالي 59 %.