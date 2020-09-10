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4000 إصابة جديدة بكورونا في “إسرائيل”

منذ 3 ساعات
كورونا اسرائيل

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رام الله- أعلنت وزارة الصحة الاسرائيلية، صباح اليوم الخميس، عن تسجيل 4000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية برقم قياسي كبير.

وقالت في بيان إن وزير الصحة يولي إدلشتاين ومفوض كورونا البروفيسور روني جامزو، سيقدمون للحكومة الاسرائيلية عددا من التوصيات للخطوط العريضة لفرض إغلاق شامل خلال فترة الأعياد اليهودية.

ومن المتوقع أن ينعقد المجلس الوزاري المصغر لكورونا في اسرائيل ظهر اليوم الخميس، لبحث استمرار الإغلاق الليلي وإمكانية فرض الإغلاق الشامل خلال فترة الأعياد اليهودية.-(بترا)

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