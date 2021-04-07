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404912 شخصاً تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

منذ ساعتين
مواطن يتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا -(تصوير: أمير خليفة)
مواطن يتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا -(تصوير: أمير خليفة)

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عمان- أعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 404912 شخصاً، في حين بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح 119621 شخصاً، وفق الإحصائيات الخاصة بلقاح فيروس كورونا على مستوى المملكة لغاية اليوم الأربعاء.
وأشارت إلى أن عدد المسجلين على منصة تلقي لقاح فيروس كورونا، بلغ 1068968 شخصاً.–(بترا)

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