405 مليون دولار أرباح صافية للبنك العربي في الربع الثالث

بنسبة نمو مقدارها 49% مجموعة البنك العربي تعزز نمو أرباحها الفصلية للربع الثالث على التوالي

واصلت مجموعة البنك العربي تحقيق نتائج ايجابية للربع الثالث من العام 2022، حيث حققت أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 405.8 مليون دولار أمريكي للفترة المنتهية في 30 ايلول 2022 مقارنة بـ 271.7 مليون دولار أمريكي في الفترة المقابلة للعام 2021 وبنسبة نمو بلغت 49% ، وحافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي حيث بلغت حقوق الملكية 10.42 مليار دولار أمريكي.

هذا وبلغت التسهيلات الائتمانية 35.6 مليار دولار أمريكي في نهاية الربع الثالث من العام 2022 مقارنة مع 34.1 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 4%، في حين بلغت ودائع العملاء 47.8 مليار دولار أمريكي كما في 30 ايلول 2022 مقارنة بـ 46.6 مليار دولار أمريكي في الفترة المقابلة للعام 2021 وبنسبة نمو بلغت 3%، مما يعكس ثقة العملاء الراسخة بمجموعة البنك العربي.

و في تعليقه على هذه النتائج، قال رئيس مجلس إدارة البنك العربي السيد صبيح المصري: ” إن النتائج الإيجابية المتحققة جاءت لتؤكد قدرة مجموعة البنك العربي على مواصلة مسيرة النمو المستدام في كافة القطاعات من خلال تنويع الاستثمارات وتطوير عمليات البنك التشغيلية، حيث أظهرت المجموعة مرونة عالية في التكيف مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي”. وعبر المصري عن تفاؤله وثقته المستمرة في البنك وقدرته على السير قدما نحو المزيد من النجاح ومواصلة تحقيق أداء قوي يدعم خطط البنك في النمو والتوسع ويعزز مكانته الريادية التي يتميز بها.

من جهتها صرّحت الآنسة رندة الصادق المدير العام التنفيذي للبنك العربي أن البنك تمكن خلال العام 2022 من الاستمرار بتحقيق معدلات نمو مستدام بالأعمال البنكية، حيث نما صافي الأرباح التشغيلية للبنك بنسبة 13% بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية وكذلك الاستمرار في ضبط المصاريف التشغيلية، هذا إلى جانب مواصلة التحسن في مستويات تكلفة المخاطر وبما يتماشى مع استراتيجية البنك الحصيفة. وأضافت الصادق بأن البنك استمر بالمحافظة على جودة محفظته الإئتمانية، وعلى نسبة تغطية للديون غير العاملة تفوق ال 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات، بالإضافة الى المحافظة على مستويات سيولة مرتفعة، حيث بلغت نسبة القروض الى الودائع 74.3%. وأشارت الى ان المجموعة تحتفظ بقاعدة رأس مال قوية يتركز معظمها ضمن رأس المال الأساسي حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات بازل 3 نسبة 16.4% وهي أعلى من الحد الادنى المطلوب حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.

وبينت الصادق أن البنك ماضٍ في تنفيذ استراتيجيته المتعلقة بالتحول الرقمي من خلال التركيز على توسيع قاعدة الاستثمار في الحلول البنكية الالكترونية والتي من شأنها تلبية متطلبات العملاء المتجددة وتقديم أفضل الخدمات الرقمية وبما يتماشى مع افضل الممارسات.

وتجدر الاشارة هنا الى أن البنك العربي حصل مطلع هذا العام على جائزة “أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2022” والمقدمة من قبل مجلة “غلوبال فاينانس Global Finance” العالمية ومقرها نيويورك، وذلك للعام السابع على التوالي.