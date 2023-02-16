41 ألفا حصيلة ضحايا الزلزال.. والتبرعات في أنقرة تجمع 6 مليارات دولار

عواصم – فيما تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال المدمر -الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سورية فجر السادس من الشهر الحالي- 41 ألف إنسان، مع تضاؤل الآمال في العثور على ناجين بعد مرور 9 أيام على الكارثة، جمعت تركيا أكثر من 6 مليارات دولار في أكبر حملة تبرعات كرستها لصالح المتضررين من الزلزال.

ووفق البيانات الرسمية، فقد بلغ عدد القتلى في تركيا 35 ألفا و418 شخصا، في حين وصل عددهم في سورية إلى 5801، حتى صباح أمس، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة.

وما تزال عمليات البحث والإنقاذ مستمرة في عدد من المناطق، في حين أعلن انتهاؤها في أماكن أخرى.

الحملة التي أطلقتها تركيا عبر القنوات والإذاعات التركية والأذرية و”القبرصية التركية” لمساعدة المتضررين من الزلزال، وصفتها وسائل إعلام تركية الحملة بأنها الأكبر في تاريخ الجمهورية، وأطلق عليها اسم “تركيا قلب واحد” وحظيت بمشاركة واسعة من الأتراك مؤسسات وأفرادا، وعلى المستويين الرسمي والشعبي.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -خلال مداخلة هاتفية مع منظمي الحملة- إن “شعبنا سيظهر كرمه مجددا بتحطيم رقم قياسي في التبرع للمتضررين من الزلزال”.

وأشار أردوغان إلى أن كافة المبالغ التي ستُجمع خلال الحملة سيتم إنفاقها من أجل المتضررين من الزلزال.

وحسب موقع “تي آر تي وورلد” (TRTWorld) التركي الإخباري، فإن هذه الحملة جمعت أكثر من 6.11 مليار دولار -حتى الساعة الواحدة من فجر أمس وسط مشاركة واسعة من مختلف الأوساط التركية.

وقال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في تقرير منشور أمس، إن التداعيات الاقتصادية المحتملة للزلزال القوي الذي ضرب تركيا قد تسفر عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1 % هذا العام.

وأضاف البنك أن هذا “تقدير منطقي” بسبب الدفعة المتوقعة من جهود إعادة الإعمار، في وقت لاحق من العام، والذي سيعوض التأثير السلبي على البنية التحتية وسلاسل الإمداد.

ووصلت ولاية أضنة التركية فجر أمس 100 طن من المساعدات الإنسانية المرسلة من المكسيك، في إطار حملات تضامن دولية مع متضرري الزلزال.

وذكرت وكالة الأناضول أن طائرة شحن محملة بالمساعدات الإنسانية حطّت في مطار أضنة بعد إقلاعها من مطار فيليبي أنجيليس الدولي بالمكسيك.

وأضافت أن الطائرة تحمل على متنها الغذاء والملابس والأغطية والخيام ومولدات الكهرباء ومستلزمات طبية ومواد تنظيف.

وأعلنت الأمم المتحدة أن 117 شاحنة مساعدات دخلت إلى شمال غربي سورية عبر الحدود التركية منذ 9 شباط (فبراير) الحالي.

أعلنت المملكة المتحدة حزمة مساعدات جديدة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لضحايا الزلزال في تركيا وسورية.

وجاء في بيان للحكومة أن المساعدات الجديدة البالغة 25 مليون جنيه إسترليني (30 مليون دولار) ستخصص لتمويل الإغاثة الطارئة.

كما أرسلت جيبوتي مساعدات إنسانية جُمعت من قبل رجال الأعمال وعموم الشعب الجيبوتي.

وأعلنت السعودية أيضا تسيير الطائرة الإغاثية الحادية عشرة إلى مطار غازي عنتاب الدولي جنوبي تركيا، لدعم متضرري الزلزال.

وتحمل الطائرة على متنها 88 طنا من السلال الغذائية، ومواد وحقائب إيوائية تشتمل على الخيام والبطانيات، إضافة إلى المواد الطبية.-(وكالات)