41 دينارا سعر غرام الذهب محليا

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، 41 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.30 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 48 دينارا و 36.60 دينار على التوالي.

وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 289 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 330 دينارا.

وقال علان في تصريح لــ (بترا)، إن العرض على الذهب تنشط خلال الأيام الماضية بالسوق المحلية بنسب بسيطة، فيما بقي الطلب ضعيفا.

وأضاف أن الذهب عاش الأسبوع الماضي بالسوق العالمية أحداثا كثيرة ولا سيما بعد قرار الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، سجل معه المعدن الأصفر رقما تاريخيا جديدا بلغ 2080 دولارا للأونصة الواحدة، قبل دخوله بمرحلة تذبذب مع نهاية تداولاته الأسبوعية مع صعود الدولار.

وبين علان أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند 2016 دولارا للأونصة الواحدة.

— (بترا)