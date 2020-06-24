41 وفاة و3123 اصابة جديدة بكورونا في السعودية

عمان- أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاربعاء, وفاة 41 شخصا بفيروس كورونا ليصل اجمالي الوفيات الى 1387, فيما تم تسجيل 3123 اصابة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في المملكة الى 167267.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن وزارة الصحة, ان عدد الحالات النشطة ارتفع الى 53083 حالة والحالات الحرجة 2129، مشيرة الى تسجيل 2912 حالة شفاء ليرتفع إجمالي المتعافين 112797.

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