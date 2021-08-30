42 ألف طالب وطالبة انتقلوا من المدارس الخاصة للحكومية

عمان-الغد- أكدت الأمينة العامة في وزارة التربية والتعليم، نجوى قبيلات، أنه سيلتحق 2.2 مليون طالب وطالبة بمدارسهم مع بدء العودة للتعليم الوجاهي في الأول من أيلول/سبتمبر المقبل.

وأضافت قبيلات عبر برنامج صوت المملكة، مساء الاثنين، أن عدد الطلبة الذين انتقلوا من القطاع الخاص إلى المدارس الحكومية حوالي 42 ألف طالب وطالبة، وأن عدد المدارس في المملكة يبلغ 3975 مدرسة.

وحددت وزارة التربية ألفي مدرسة لاستقبال الطلبة وفق نظام التعليم المدمج (التناوب)، وقالت قبيلات إن أعداد المدارس قابلة للزيادة أو النقصان حسب عدد الطلبة الذين سيلتحقون في الأول من أيلول/سبتمبر.