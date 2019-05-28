42 قتيلا بأعمال عنف داخل سجون في البرازيل

عمان– قتل 42 سجينا في أعمال عنف شهدتها أربعة سجون برازيلية في ولاية أمازوناس شمال البلاد. وأرسلت السلطات البرازيلية تعزيزات إلى هذه السجون التي كان أحدها قد شهد مقتل 15 سجينا في وقت سابق، حسب وكالة الصحافة الفرنسية اليوم الثلاثاء.

وقالت الحكومة الفدرالية إنها أرسلت تعزيزات أمنية إلى ولاية أمازوناس التي تقع فيها هذه السجون. والبرازيل هي ثالث أكبر بلد في العالم من حيث عدد السجناء، وبحسب آخر حصيلة رسمية تعود إلى حزيران 2016 بلغ عدد السجناء في البلاد حوالي 727 ألف سجين.

وتعاني سجون البلاد من الاكتظاظ الشديد إذ إن قدرتها الاستيعابية تبلغ نصف عدد السجناء وإلى جانب ذلك، تعاني السجون أيضا من عنف العصابات، كما أن حالات التمرد والعصيان ومحاولات الفرار ليست نادرة.

(بترا)