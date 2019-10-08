42 % نسبة إنجاز أعمال مشروع جر مياه “الشيدية – الحسا”

إيمان الفارس

عمان – فيما تسعى وزارة المياه والري لتحقيق عناصر الأمن المائي في جميع مناطق المملكة وتدعيم الشبكة الوطنية للمياه عبر مشروع جر مياه الشيدية – الحسا، كشفت عن أن نسبة حجم إنجاز كافة أعمال المشروع للمرحلة الأولى، بلغت 42 %.

وقال مساعد أمين عام سلطة المياه الناطق الرسمي باسم وزارة المياه والري، عمر سلامة، في تصريحات لـ”الغد”، إن نسبة إنجاز كامل أعمال المرحلة الأولى للمشروع بلغت نحو 42%، مؤكدا أن مؤشرات أعمال المضي بالمشروع حاليا، ترجح إنهاء أعمال مرحلته الأولى وتشغيل الآبار ضمن موعدها المقرر، والمعلن عنه سابقا، وذلك في نهاية العام 2020.

وقال سلامة إن مشروع الشيدية – الحسا هو أحد المشاريع الوطنية المندرج ضمن الخطط الاستراتيجية لوزارة المياه والري بهدف تأمين مصادر مياه إضافية للشرب، حيث سيكون في مرحلته الأولى بطاقة 20 مليون متر مكعب/ سنويا، الممول من وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) وبدعم فني من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) فيما يخص التصاميم والإشراف على الإنشاء لرفع وزيادة كميات المياه المخصصة للشرب لرفع وزيادة كميات المياه المخصصة للشرب لمواجهة الطلب المتزايد عبر تطوير مصادر المياه الجوفية.

وسيعمل مشروع جر مياه الشيدية – الحسا على توفير كميات مياه إضافية بطاقة 20 مليون متر مكعب/ سنويا – المرحلة الأولى من حقل آبار رقم 4 في الشيدية- الحسا (جنوب عمان) وعددها 20 بئرا، حيث وصل الحفر في بعض الآبار إلى عمق 539 مترا.

ومن المتوقع أن يتم استخراج المياه على أعماق تتراوح بين 1023-1243 مترا، وستتم معالجة المياه المستخرجة من خلال بناء محطة معالجة جديدة في منطقة سواقة ليتم ربطها على منظومة الناقل الوطني والاستفادة من الخط الحالي قطر 800 ملم. ويتم تنفيذ المشروع من خلال مجموعة (Acwa Power) ومقاول محلي ويتم من خلال حفر 20 بئرا، حيث سيتم تنفيذ شبكة ناقلة بطول 57 كم قطر 800 ملم لربطها على منظومة التزويد المائي.

أما المرحلة الثانية، فستوفر 50 مليون متر مكعب/ سنويا من المياه النقية عبر حقل الآبار 1 في منطقة جرف الدراويش وحقل 2 في منطقة الحميدية وحقل 3 في منطقة اللجون ليتم زيادة طاقة محطة المعالجة في سواقة إلى 50 مليون متر مكعب سنويا إضافية وضخها إلى شبكة التزويد المائي لكافة المناطق.