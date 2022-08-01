43 % ارتفاع الصادرات الوطنية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام

بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2022، 3362.7 مليون دينار، بارتفاع نسبته 41.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بحسب التقرير الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة.

ووفق التقرير، بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2022 ما مقداره 3073.5 مليون دينار، بارتفاع نسبته 43.4% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.

وبلغت قيمة المعاد تصديره 289.2 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2022 بارتفاع نسبته 21.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

أما المستوردات، فقد بلغت قيمتها 7513.0 مليون دينار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2022، بارتفاع نسبته 35.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.

وبهذا، فإن العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، بلغ 4150.3 مليون دينار، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة 31.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021.

كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 43.1% خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021، في حين بلغت نسبة التغطية 44.8% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022 بارتفاع مقداره 1.7 نقطة مئوية.