43 مليون دينار أرباح شركة الفوسفات قبل الضريبة

عمان- الغد- بلغ الربح السنوي قبل الضريبة لشركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة العامة المحدودة 43 مليون دينار، مقارنة مع عام 2018 الذي بلغ 3ر58 مليون دينار.

واظهرت البيانات المالية للشركة المنشورة على الموقع الإلكتروني لبورصة عمان، انخفاض الربح بعد الضريبة إلى 332ر18 مليون دينار في حين كانت الارباح 5ر47 مليون لفترة المقارنة.

وحول موجودات الشركة لعام 2019، ارتفعت إلى ما مجموعه 162ر1 مليار دينار، مقارنة مع عام 2018 التي بلغت 122ر1 مليار دينار، وارتفعت كميات انتاج الفوسفات لنهاية عام 2019 إلى 144ر9 مليون طن، مقارنة مع 022ر8 مليون طن عام 2018، وكميات المبيعات من الفوسفات إلى 031ر9 طن مقارنة مع 063ر8 مليون طن لعام 2018.