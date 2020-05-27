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430 ألف تونسي يفقدون وظائفهم بسبب كورونا

منذ ساعتين

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تونس- كشفت دراسة أجراها المعهد التونسي للقدرة التنافسية أن 430 ألف تونسي فقدوا عملهم منذ بداية جائحة كورونا في شهر آذار الماضي.
وجاء في الدراسة التي أعلنت جريدة الصباح نتائجها اليوم الأربعاء، أن القطاع الصناعي هو الأكثر تأثرا بجائحة كورونا مسجلا تراجعا في الإنتاج بنسبة 7ر52 بالمئة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 49 بالمئة، ثم قطاع الزراعة بنسبة 16 بالمئة.
وأبرز التقرير خسائر القطاعات غير الزراعية الناجمة عن فيروس كورونا بسبب انخفاض طلب المستهلكين وتراجع الصناعات وتوقف حركة النقل البرية والجوية باستثناء بعض الشركات التي واصلت تصدير بعض المنتوجات للأسواق الخارجية، مشيرا إلى ان القطاع الزراعي كان الأكثر قدرة على الصمود أمام هذه الأزمة.
وحذرت الدراسة من تراجع ايرادات الدولة بسبب إجراءات الحجر الصحي الذي انعكس على تراجع الضرائب وتعطل النشاط الاقتصادي، ما يستوجب البحث عن اعتمادات مالية اضافية لتلافي أزمة اقتصادية حادة بالبلاد.
وطالب معدّو الدراسة باعتماد عملية الفتح التدريجي للنشاط الاقتصادي لتفادي الخسائر، محذرين من تواصل ارتفاع معدل الفقر في تونس خلال الفترة المقبلة.
بترا

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