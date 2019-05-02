430 ألف دينار لتدريب الشباب المتعطلين في عجلون

عجلون- خصص مجلس محافظة عجلون من خلال موازنته للعام الحالي 430 الف دينار من أجل تدريب الشباب المتعطلين عن العمل في المحافظة بمشاريع مهنية مختلفة .

وشكا العديد من خريجي الجامعات والدبلوم وأصحاب التخصصات المهنية في محافظة عجلون من عدم توفر الشواغر الوظيفية للخريجين الذين يعانون من الانتظار منذ سنوات طويلة .

وأكد عدد من الشباب المتعطلين عن العمل ان المحافظة تعاني من الفقر والبطالة وعدم توفر الفرص التشغيلية لأنها تفتقر للمشاريع التنموية والزراعية والصناعية والاستثمارية مما زاد من الاعباء المترتبة عليهم .

وبين الناشط الاجتماعي حسين المومني ان الوظائف اصبحت محصورة بالوظائف الحكومية والتي أصبحت شحيحة ولا تغطي نسبة من الاعداد الكبيرة من الخريجين المتعطلين عن العمل، لذلك يستدعي من الحكومة زيادة عدد المشاريع التنموية والزراعية والسياحية من اجل تشغيل الشباب والفتيات الذين ينتظرون فرص العمل بفارغ الصبر .

وطالبت نائب رئيس جمعية سيدات وادي راجب ابتسام فريحات وزارة العمل بفتح مصنع للخياطة في منطقة راجب وتجمعاتها السكانية لتأمين الفتيات بفرص عمل كون منطقتهم بعيدة عن مركز المحافظة رغم وجود قطع اراضي للدولة لإقامة مثل هذه المشاريع الحيوية التي تسهم في تشغيل الايدي العاملة .

وطالب رئيس المجلس الاستشاري لبلدية كفرنجه الجديدة عبدالله العسولي بتسريع وتوفير المشاريع السياحية والبيئية التي أعلن عنها وزير الاستثمار خلال زيارته لمحافظة عجلون نظرا لما توفره من فرص عمل لأبناء المحافظة .

وقال أحد الخريجين المتعطلين عن العمل حمزه شويات، إن نسبة البطالة في المحافظة مرتفعة جدا نظرا لمحدودية المشاريع المشغلة للأيدي العاملة خاصة ان الشباب اصبح لديهم قابلية للعمل بأي وظيفة في مختلف القطاعات والمجالات، مناشدا الجهات المسؤولة اعطاء أولويات العمل للعمالة المحلية خصوصا ان العديد منهم لديه نسبة كبيرة من العمالة الوافدة واللاجئين السوريين لأنهم يعملون بأجور منخفضة وساعات طويلة .

وأشارت أحدى الخريجات آلاء جمال الى اهمية زيادة الطاقة الاستيعابية لمصانع الألبسة لتشمل معظم التجمعات السكانية من أجل تشغيل الفتيات المتعطلات عن العمل .

وقال نائب رئيس لجنة السياحة النيابية النائب وصفي حداد، ان اللجنة طالبت وزارة الزراعة بتفويض قطع اراضي للجمعيات لاستثمارها لإقامة مشاريع سياحية الأمر الذي سيساهم في تشغيل الايدي العاملة .

وقال رئيس مجلس المحافظة الدكتور محمد نور الصمادي في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، إن عدم توفر المشاريع التنموية ساهم في زيادة اعداد البطالة بين صفوف الخريجين، مبينا ان المجلس رصد مبلغ 430 الف دينار للتدريب المهني من أجل تدريب الشباب المتعطلين عن العمل بمشاريع مهنية مختلفة بالإضافة إلى دعم العديد من المشاريع السياحية والزراعية و البيئية.-(بترا)