43241 معلماً ومعلمة يسجلون في البرنامج التدريبي عبر منصة “المعلمون.الأردن”

ألاء مظهر

عمان – سجلت منصة “المعلمون. الاردن” منذ إطلاقها التحاق 43241 معلمًا ومعلمة فيها، بحسب احصائيات الرسمية للمنصة

وكان وزير التربية والتعليم أعلن مؤخرا عن إطلاق البرنامج التدريبي للمعلمين والمعلمات “للتعليم عن بعد” عبر منصة المعلمون.الاردن Teachers.gov.jo

وقالت الوزارة في بيان صحفي منشور على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ان هذه الأرقام تعكس، مدى وعي المعلمين لأهمية التدريب و رفع كفاياتهم وقدراتهم ،فضلا عن إدراكهم لأهمية دور هذه المنصة في إنجاح مشروع التعليم عن بعد

واكدت الوزارة على أهمية هذه المنصة التي جاءت في إطار جهودها لتعزيز دور التعليم عن بعد في هذه المرحلة، بوصفه نظامًا تعليميًّا عالميًّا بأدواته وخصائصه المبنية على توظيف التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية.

وانهى عدد كبير من المعلمين والمعلمات بعض المساقات الستة بنجاح وصدرت لهم الشهادات الخاصة بذلك.

وأظهرت ردود أفعال المعلمين والتربويين إشادات واضحة بمبادرة وزارة التربية والتعليم، بإطلاق منصة خاصة بتدريب المعلمين على التعليم عن بعد.

وقالوا إن هذه المنصة ستعمل على تحفيز المعلمين والمعلمات ومدارسهم للتواصل مع الطلبة، والتفاعل معهم، وإبقائهم على اطلاع على دروسهم، داعين جميع المعلمين للاستفادة من هذه المنصة، والحرص على إنجاح هذه الخطوة الرائدة التي خَطَتْها وزارة التربية والتعليم.

ويذكر ان الوزارة أطلقت هذه المنصة بشراكة مع موضوع ومؤسسة إدراك،استكمالاً لمنظومة التعليم عن بُعد، والتي تضم برنامجا يشمل 6 مساقات بواقع 90 ساعة تدريبية يقدم مجانًا للمساقات جميعها.

[email protected]