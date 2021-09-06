433 شكوى على خدمات الاتصالات في تموز

إبراهيم المبيضين

عمّان – اعلنت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات امس ان مجموع الشكاوى الواردة للهيئة على خدمات الاتصالات والخدمات البريدية خلال شهر تموز (يوليو) الماضي بلغ ما مجموعه (433) شكوى.

وقالت الهيئة بأن نسبة الشكاوى التي جرت معالجتها بلغت

(91 %) من المجموع الكلي للشكاوى، اذا ما تم استثناء شكاوى التغطية والتي تتطلب وقتاً لمعالجتها وذلك للتحقق من المواقع المشار إليها في الشكاوى والقيام بالجولات الميدانية للتحقق من طبيعة الشكاوى.

وأشارت الاحصائيات ان الشكاوى الواردة للهيئة توزعت على خدمات الهواتف المتنقلة بمجموع بلغ (114) شكوى وبنسبة (26 %) من مجموع الشكاوى، وخدمات الهاتف الثابت بمجموع بلغ (10) شكاوى وبنسبة (2 %)، فيما بلغ مجموع الشكاوى المتعلقة بخدمات الانترنت (307) شكاوى وبنسبة (71 %)، وتلقي (2) شكوى متعلقة بالخدمات البريدية بنسبة 1 %.

ويشار إلى أن الأرقام سابقة الذكر تمثل الشكاوى الرسمية التي يبثها مواطنون يستخدمون خدمات الاتصالات في السوق المحلية، فيما يبقى هنالك جزء غير ظاهر أو معلن من الشكاوى التي يعالجها المشترك مع الشركة المعنية بدرجات وحلول متفاوتة، فيما يفضل عدد من المستخدمين عدم التقدم بشكوى للشركة وحتى الهيئة، وذلك لأسباب مختلفة منها قناعة المشترك أن الشكوى لا فائدة منها، أو عدم وعي المشترك أن هنالك جهة من الممكن أن تعمل على الحفاظ على حقه بالحصول على خدمات اتصالات بمستوى وجودة معينة كهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.