43511 إصابة كورونا نشطة في الأردن

أظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، وجود 43 ألفا و 511 إصابة كورونا نشطة في الأردن حتى صباح اليوم السبت.

ووفق الايجاز اليومي لوزارة الصحة، توفي 13 ألفا و 49 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 6 حالات وفاة الجمعة.

وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و129 ألفا و 995 إصابة.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس مليون و 73 ألفاً و 539 حالة شفاء.

ووفق موقع “وورد ميتر” العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 347 مليون و 142 ألفا و 556 حالة، شفي منها 276 مليوناً و740 ألفا و 145 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 5 ملايين و 603 ألفا و 843 حالة وفاة حول العالم.