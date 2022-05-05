* 28954 زيارة عادية للنزلاء ايام العيد

أعلنت ادارة مراكز الإصلاح والتأهيل انه وانسجاما مع السياسة الاصلاحية واتاحة الفرصة للنزلاء بالتواصل مع ذويهم ومشاركتهم افراح العيد وعدم انقطاعهم عن مجتمعهم وذويهم فقد فُتحت ابواب مراكز الإصلاح والتأهيل طيلة ايام عيد الفطر السعيد لاستقبال زيارات ذوي النرلاء اضافة الى وضع برنامج خاص لتنفيذ زيارات خاصة لذوي النزلاء خلال العيد.

وأكدت ادارة مراكز الإصلاح انه جرى اتمام 4381 زيارة خاصة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال ايام العيد في مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل تمكن خلالها ذوو النرلاء بالجلوس مع ذويهم ضمن الحدائق والاماكن المخصصة لتلك الزيارات باجواء عائلية ، فيما أُتمت 28954 زيارة عادية للنزلاء ايام العيد .

وأكدت الادارة انها مستمرة في انفاذ سياسة الإصلاح والتأهيل وتنفيذ كافة البرامج الاصلاحية التي تخدم النزيل وتساهم في تعديل سلوكه وتساعده في خروجه من مراكز الإصلاح والتأهيل إلى مجتمعه ليكون عنصرا مختلفا مؤثرا في مجتمعه.