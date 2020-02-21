44 شركة أردنية تختتم مشاركتها بمعرض “غلف فود”

عمان- الغد- اختتمت 44 شركات صناعية محلية متخصصة بالصناعات الغذائية مشاركتها في معرض الخليج الغذائي(غلف فود) في دورته 25 الذي اقيم في مدنية دبي من خلال الجناح الاردني الذي نظمته جمعية المصدرين الاردنيين.

وتوزعت الشركات الصناعية الاردنية المشاركة بالمعرض على قطاعات مختلفه تشمل منتجات اللحوم المصنعه والقهوة والشاي والبهارات والبقوليات والاغذيه المصنعه.

واعتبر مشاركون معرض (غلف فود) بمثابة منصة تجارية هامة مكنتهم من التعرف والتشبيك مع عدد من التجار المهتمين بالصناعة الاردنية من مختلف دول العالم.

وعبروا عن اعجابهم بالترتيبات اللوجستية المتعلقة بالتنظيم، مشيرين الى ان الجناح الاردني الذي بلغته مساحته اكثر من 800 متر مربع حظي باهتماما وإقبالا كبيرا من قبل الزائرين.

ولفتوا الى تمكن عدد شركات الاردنية من التوصل الى تفاهمات وعقد صفقات توريد منتجاتهم الى تجار من دول مختلفة مؤكدين اهمية المشاركة بالمعارض الخارجية للترويج وفتح اسواق تصديرية جديدة امام الصناعة الاردنية.

وقال رئيس مجلس ادارة شركة وادي الأردن للصناعات الغذائية (البيروتي) محمد زكي السعودي ان الشركة تحرص على المشاركة بالمعرض بشكل متواصل لأهميته في الترويج وتسويق المنتجات الاردنية مشيدا بدور الجمعية بتنظيم المشاركة الاردنية بهذا المعرض.

وبين السعودي إن الزائرين للمعرض من مختلف دول العالم بخاصة التجار يحرصون على زيارة الجناح الاردني نظرا للجودة العالية التي تتمتع بها الصناعة الاردنية.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة نبيل للصناعات الغذائية المهندس احمد السلاخ ان الشركة تعتبر من أوائل الشركات الاردنية المشاركة في هذا المعرض العالمي (غلف فود) ، لما يتمتع به من استقطاب عالمي وتنظيم متميز للشركات و العملاء على حد سواء.

واشاد السلاخ بالجهود التي تبذلها جمعية المصدريين الاردنيين للنهوض ومساعدة القطاع الغذائي لإيجاد أسواق جديدة مبينا ان المشاركة بالمعرض مكنت من الالتقاء بالمستوردين والوكلاء من مختلف أنحاء العالم وعقد صفات تجارية مع عدد من الدول بخاصة العربية.

وقال مدير الدائرة التجاريه في سلسلة حلويات نفيسه محمد بدير، ان موقع الجناح الاردني كان مميز وشهد إقبالا محلوظا من تجار ومستوردون من مختلف الدول.

وبين بدير ان المشاركات السابقة بالمعرض حققت فائده كبيرة لجميع القطاعات الغذائية كون المشاركة بالمعرض كانت من مختلف دول العالم بخاصة العربية والولايات المتحدة الاميركية والدول الاوروبية والافريقية.

وقال مدير عام جمعية المصدرين الاردنيين ورئيس الجناح الأردني بالمعرض حليم أبو رحمة إن مشاركة الجمعية بالمعارض الخارجية والنشاطات الترويجية المختلفة في انحاء العالم تأتي لإظهار الجودة العالية التي تتمتع بها الصناعة الاردنية.

وبين ابو رحمة ان معرض الخليج الغذائي (غلف فود) يعتبر من اهم المعارض الغذائية بالعالم حيث تحرص الجمعية على المشاركة فيه منذ عام 2004 ادراكا منها بأهمية تسويق المنتجات الاردني وفتح اسواق تصديرية جديدة امامها.

وأشار ابو رحمة الى تمكن شركات اردنية من تحقيق قصص نجاحات وعقد صفقات تجارية من خلال المشاركة بالمعارض الخارجية التي تنظمها الجمعية بخاصة معرض الخليج الغذائي.

وأكد ان الجمعية ستواصل البحث عن اسواق تصديرية جديدة امام الصناعة الوطنية ومساعدة الصناع الاردني لدخلها بما ينعكس ايجابا على زيادة الصادرات الوطنية التي تعد مفتاح للنمو الاقتصادي وزيادة الانتاج وتوليد المزيد من فرص العمل.

وبين ابو رحمة ان الصناعة الوطنية شهدت تطورا كبير خلال السنوات الماضية من حيث الجودة والسعر المنافس بدليل وصولها لأكثر من 130 سوقا حول العالم.

وقدم ابو رحمة الشكر لوزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري لتواجده وافتتاحه الجناح الاردني مؤكدا ان ذلك يعكس حرص ودعم الحكومة المتواصل من اجل فتح اسواق تصديرية جديدة امام الصناعة الوطنية.