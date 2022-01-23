44251 حالة كورونا نشطة في الأردن

وصل عدد إصابات فيروس كورونا النشطة في الأردن، إلى 44,251 حالة حتى مساء أمس السبت.

ويبلغ عدد الحالات التي أدخلت إلى المستشفيات أمس 105 حالات، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 90 حالة، والعدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 632 حالة.

وتصل نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال 9%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 27%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 12%.

وتبلغ نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط 17%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 32%، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي 13%.

وبلغت نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الجنوب 7%، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 7%، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 5%.